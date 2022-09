Ilu Ukraińców otrzymało świadczenia? "Łącznie 320 mln złotych"

Według przekazanych w odpowiedzi na interpelację poselską danych z dnia 17 sierpnia br., pochodzących z systemu CBB (Centralna Baza Beneficjentów), świadczenie jednorazowe w wysokości 300 złotych otrzymało dokładnie 1 066 453 osób na łączną kwotę 319 935 840 złotych – poinformowało w czwartek ISBnews.

Przypomnijmy, że świadczenie wypłacane jest na wniosek.

Świadczenia na uchodźców

Zgodnie z danymi z z rejestrów numerów PESEL, w sierpniu tego roku odnotowano w Polsce rejestrację 1 mln 264 tys. obywateli Ukrainy, z czego 558 tys. to osoby niepełnoletnie

"Do końca lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do świadczenia wychowawczego (500+) na 420,18 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy na okres świadczeniowy 2021/2022 (trwający do końca maja 2022 roku) oraz na 403,82 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy na okres świadczeniowy 2022/2023 (rozpoczęty w czerwcu br.). Łącznie do końca lipca br. wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 866,65 mln złotych" – napisał w oświadczeniu wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Ponadto, do końca lipca br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznał prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego na 15,44 tys. dzieci – uchodźców z Ukrainy. Z tytułu kapitału wypłacono kwotę 42,31 mln złotych.

Ubezpieczenia Ukraińców

Według danych ZUS, liczba obywateli Ukrainy objętych ubezpieczeniem wzrosła z 641 tys. na koniec lutego 2022 roku do niemal 736 tys. na koniec lipca 2022 roku.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie umowy, na podstawie których pracują obywatele Ukrainy podlegają ubezpieczeniom społecznym. Poza tym, część powiadomień zgłaszana jest dla Ukraińców, którzy pracowali i byli ubezpieczeni w polskim systemie już przed wojną. Zaznaczmy, iż część ubezpieczonych obywateli ukraińskich wyjechała z Polski po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji militarnej.

