Otwarcie Kanału Żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Znamy szczegóły

"Oficjalna inauguracja działalności Kanału Żeglugowego na Mierzei Wiślanej, zbudowanego jako pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, nastąpi 17 września 2022 roku. Docelowe parametry, zgodnie z harmonogramem prac, uzyskane zostaną w przyszłym roku, po zakończeniu pogłębiania toru wodnego na Zalewie Wiślanym i Rzece Elbląg" – czytamy w komunikacie na dedykowanej inwestycji stronie internetowej otwarcie-mierzei.pl.

Jak poinformowano, z uwagi na charakter uroczystości ogólnodostępne śluzowanie jednostek w Porcie Nowy Świat możliwe będzie od 18 września br.

Nowa droga wodna

Według oficjalnych danych, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wynosi blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, podobnie jak na rzece Elbląg. Pozostałe około 2,5 kilometra terenów to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna została zaprojektowana dla statku o długości 100 metrów, szerokości – 20 metrów i zanurzeniu – 4,5 metra.

Polska inwestycja

Już na początku 2022 roku wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk informował, że pierwsze statki popłyną przez Mierzeję Wiślaną prawdopodobnie jesienią. Jako datę otwarcia wskazywano wówczas właśnie 17 września 2022 roku. Formalnie budowa rozpoczęła się, kiedy pod koniec października 2018 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński uczestniczył w uroczystym wbijaniu palików geodezyjnych w Kątach Rybackich.

W ramach prac przygotowawczych do inwestycji przeprowadzono szereg badań i opracowano obszerną dokumentację. Były to m.in.: badania osadów dennych, falowania i ruchu rumowiska; dokumentacja geologiczna; koncepcja realizacyjna; raport oddziaływania na środowisko; analiza nawigacyjna oraz wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze.

