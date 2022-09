Rosnąca inflacja. Badanie wskazuje na oczekiwania Polaków

Co piąty Polak wskazuje na dopłaty do paliwa, a co ósmy na darmowe posiłki w pracy jako formę rekompensaty od pracodawcy w wyniku wysokiej inflacji w kraju. Na stałą podwyżkę wynagrodzenia zdecyduje się 13 proc. przedsiębiorców, a 18 proc. na wypłatę premii dla pracowników.

– Pandemia i wojna zmieniły podejście do benefitów. Galopująca inflacja sprawia, że pracownicy większy nacisk kładą na pieniądze i dodatki obniżające koszty życia. W pierwszej trójce znajdują się dopłaty do paliwa, bo jego ceny dotkliwie uderzają w domowy budżet. Nadal duży priorytet ma zdrowie i rozbudowany pakiet opieki medycznej, ale to również może wiązać się z oszczędnością. Pracodawcy, choć wiedzą, że benefity finansowe są najbardziej doceniane przez zatrudnionych, szukają alternatyw, takich jak dodatkowe dni wolne, praca zdalna, a nawet czterodniowy tydzień pracy, który nadal jest w fazie eksperymentu, a mimo to, kilka procent firm deklaruje jego wprowadzenie i to w perspektywie najbliższych sześciu miesięcy – powiedział ekspert ds. rynku pracy, założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Co trzeci pracodawca deklaruje, że wprowadzi nowe benefity dla zatrudnionych. W badaniu 16 proc. respondentów wskazało na rozbudowany pakiet opieki medycznej jako najważniejszy benefit. Taki sam odsetek liczy na czterodniowy tydzień pracy, a 12 proc. respondentów na darmowe wyżywienie. Dodatkowe dni wolne w roku przekonają za to 10 proc, osób, podobnie jak benefity z okazji rocznic pracy. Jak zaznaczył Personnel Service, 55 proc. wśród dużych firm w Polsce deklaruje nowe benefity. W przypadku przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób ten odsetek to jednak zaledwie 10 proc.

