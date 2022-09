Gaz-System z pożyczką na inwestycje. "Kluczowe znaczenie"

Pożyczki udzielił PFR Fundusz Inwestycyjny FIZAN, którego częścią portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Pieniądze posłużą na finansowanie inwestycji o "kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju", związanych między innymi z dywersyfikacją źródeł dostaw gazu do Polski – poinformował Fundusz, cytowany w środę przez ISBnews.

– Deklarujemy, że jako PFR chcemy aktywnie wspierać Gaz-System w realizacji programu inwestycyjnego, który zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Polski – powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys podczas konferencji prasowej.

Gaz-System wdraża rządową strategię dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Przez ostatnie sześć lat spółka intensywnie realizuje program inwestycyjny, który ma na celu rozwój sieci przesyłowej oraz zapewnienie technicznych możliwości transportu do Polski gazu z różnych źródeł. Do najważniejszych projektów zrealizowanych przez Gaz-System należy budowa gazociągu Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych z Litwą i Słowacją, a także rozbudowa krajowej sieci przesyłowej i terminala LNG w Świnoujściu. W najbliższych latach spółka planuje zrealizować także projekt terminala FSRU w rejonie Gdańska.

Polski Fundusz Rozwoju to grupa instytucji finansowych i doradczych dla polskich przedsiębiorców, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Priorytetami PFR są: inwestycje infrastrukturalne, innowacje, rozwój przedsiębiorczości, fuzje, a także przejęcia oraz eksport i ekspansja zagraniczna przedsiębiorstw.

Ponadto, Fundusz zajmuje się wsparciem samorządów, realizacją programu Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz obsługą inwestycji zagranicznych.

