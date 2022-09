Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe

Rada Polityki Pieniężnej podniosła w środę stopy procentowe o 0,25 pkt. bazowych. Oznacza to, że główna stopa procentowa NBP, referencyjna, wzrośnie do 6,75 proc. To jedenasta podwyżka od października.

Stopy procentowe w górę

Decyzja zapadła na posiedzeniu w środę 7 września. Stopa referencyjna wzrosła o 25 pkt bazowych, do 6,75 proc. To najwyższy poziom od przełomu 2002 r. i 2003 r.

– Stopy procentowe wzrosły do następujących poziomów:

– stopa referencyjna 6,75 proc. w skali rocznej,

– stopa lombardowa 7,25 proc. w skali rocznej,

– stopa depozytowa 6,25 proc. w skali rocznej,

– stopa redyskonta weksli 6,80 proc. w skali rocznej,

– stopa dyskontowa weksli 6,85 proc. w skali rocznej.

Przypomnijmy, że tydzień temu GUS podał nowe oficjalne dane o inflacji. Analitycy zakładali pierwszy od miesięcy spadek tego wskaźnika. Wzrost jest jednak zgodny z analizami NBP. Inflacja konsumencka wyniosła w sierpniu 16,1 proc. w ujęciu rok do roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 0,8 proc.

Prognoza jednego z ośrodków analitycznych

"W opinii Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), w całym 2022 r. średni poziom inflacji wynosić będzie 13,7 proc., a jej wysokość w grudniu wyniesie 15 proc. W 2023 r. tempo wzrostu cen konsumpcyjnych będzie już niższe, nadal jednak znacznie powyżej poziomu celu inflacyjnego NBP: inflacja średnioroczna wyniesie 11,8 proc., a grudniowa 7,3 proc." – czytamy w kwartalnym raporcie Instytutu.

"Trwający od lutego 2021 r. wzrost wartości miesięcznych wskaźników inflacji, która wyraźnie przyspieszyła jeszcze na początku 2022 r., jest zjawiskiem niepokojącym i stanowi obecnie jeden z głównych problemów polskiej gospodarki" – podkreślają analitycy Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych.

