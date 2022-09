Dopłaty do źródeł ciepła. Senat zgłosił poprawki

2 września Sejm przegłosował projekt ustawy wprowadzający dopłaty do innych źródeł ogrzewania niż węgiel. Projekt zakłada wprowadzenie dopłat do innych źródeł ogrzewania niż węgiel. Kwota dofinansowania będzie wahała się od 500 do 3 tys. złotych.

Poprawki Senatu

W środę projekt ustawy był przedmiotem prac Senatu. Wśród zgłoszonych poprawek znalazło się m.in. wykreślenie zapisu znoszącego normy jakości paliw. W ocenie senatorów, którzy zgłosili poprawkę dopłaty powinny być też rozszerzone o gospodarstwa domowe ogrzewane energią elektryczną, a także małe i średnie przedsiębiorstwa.

Senat zaproponował też wprowadzenie poprawek do ustawy o wsparciu dla przedsiębiorców znad Odry. – Ta pomoc, którą zaoferował rząd pod naciskami opozycji, jest dość symboliczna, dlatego w tej materii senatorowie chcą zgłosić ok. 10 poprawek – powiedział w środę marszałek Senatu Tomasz Grodzki.

Kluczowa z zaproponowanych w Senacie poprawek zakłada, że świadczenie w wysokości 3010 zł nie będzie jednorazowe, a obejmie trzy kolejne miesiące. Wydłużony miałby zostać też termin, w jakim można złożyć wniosek o jego otrzymanie.

Możliwość otrzymania dopłaty będzie przysługiwać każdemu ubezpieczonemu zgłoszonemu w terminie do 31 lipca 2022 r. do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych. Aby je otrzymać przedsiębiorca będzie musiał wykazać spadek dochodów o więcej niż 50 proc. w sierpniu w stosunku do lipca lub czerwca br. lub sierpnia ubiegłego roku.

Ogromny koszt dopłat

Koszt dopłat do innych niż węgiel źródeł ciepła to łącznie 10 mld zł na lata 2022-2023, przy czym 6,2 mld zł w tym roku i 3,8 mld zł w przyszłym – wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

W projekcie założono także możliwość udzielenia przez Skarb Państwa w 2023 r. pożyczki dla Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w wysokości 8,6 mld zł.

Projekt zakłada także możliwość objęcia gwarancjami ewentualnego finansowania pomostowego, jaki Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zaciągnąć będzie mogła w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2022 r.

Wobec skali wymaganego do realizacji decyzji finansowania projekt zakłada gwarancje Skarbu Państwa dla objętych decyzjami podmiotów, przy czym kwota (21 mld zł) odpowiada szacunkowym kosztom operacji.

