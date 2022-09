Rząd przyjął projekt nowelizacji prawa pocztowego

Zwiększenie dopłat z budżetu państwa dla operatora wyznaczonego do 697 mln złotych w 2023 roku z 590 mln złotych – według dotychczasowej regulacji – zakłada projekt nowelizacji prawa pocztowego, który został przyjęty przez rząd i trafił do Sejmu – poinformowało w czwartek ISBnews.

Nowelizacja prawa pocztowego

"Proponowana nowelizacja prawa pocztowego polega przede wszystkim na rezygnacji z komponentu dopłaty pochodzącego z wpłat operatorów pocztowych. Postulowana jest zmiana źródła sfinansowania prognozowanego kosztu netto operatora wyznaczonego, powstałego za lata 2021 – 2031" – czytamy w komunikacie udostępnionym przez media.

Projekt zakłada zwiększenie środków w ramach finansowania budżetu państwa do 697 mln złotych w roku 2023 (wobec 590 mln złotych zgodnie z obecną regulacją w roku przyszłym i latach kolejnych), 593 mln złotych w 2024 roku i po 651 mln złotych rocznie w kolejnych latach. Spodziewanym efektem nowelizacji jest usprawnienie procedury dofinansowania kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, umożliwiające wypłacenie operatorowi wyznaczonemu należnej rekompensaty. Zapewnienie efektywnego systemu dofinansowania kosztu netto jest niezbędne dla utrzymania wysokiej jakości świadczenia usługi powszechnej na terytorium całego kraju. Uproszczenie procedur ma zmniejszyć obciążenie administracyjne i finansowe operatorów pocztowych, zobowiązanych do wpłat do funduszu kompensacyjnego. Wprowadzono przy tym zastrzeżenie, że finansowanie kosztu netto stanowi pomoc publiczną, która może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej, wydanej w wyniku notyfikacji w okresie obowiązywania tej decyzji.

Czytaj też:

Obowiązkowe aplikacje? "Rząd chce być obecny w smartfonach"Czytaj też:

Dopłaty do źródeł ciepła. Senat zgłosił poprawki