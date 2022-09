Wzrost świadczeń. Nowe dane ZUS-u

Jak podano, wypłacono średnio 7,813 mln świadczeń miesięcznie, czyli o około 8,9 tys. więcej rok do roku.

Wydatki na emerytury i renty finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) wyniosły w tym okresie 131,9 mld złotych, czyli wzrosły o 8,7 proc. r/r – przekazało ISBnews.

Emerytury i renty. Podsumowanie

"Przeciętna wypłata emerytury i renty w okresie I-VI br. wyniosła 2 736,16 złotych i była wyższa o 8,4 proc. r/r. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wysokość świadczeń była ich waloryzacja – w 2022 roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 107 proc. Miesięczny skutek waloryzacji emerytur i rent wypłacanych z FUS wynosi 1 431,5 mln złotych" – czytamy w "Posumowaniu sytuacji finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w I połowie 2022 roku".

Przeciętna emerytura wzrosła w tym okresie do 2 833,58 złotych (o 8,3 proc. r/r), renta rodzinna – do 2 513, 40 złotych (o 7,8 proc. r/r), renta z tytułu niezdolności do pracy – do 2 182, 29 złotych (o 8,2 proc. r/r). W pierwszym półroczu 2022 roku wypłacono przeciętnie miesięcznie 7 813 tys. świadczeń emerytalno-rentowych, tj. o 8,9 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021.

ZUS: Przychody FUS wzrosły

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 152,66 mld złotych w pierwszej połowie 2022 roku i były wyższe o 17,5 proc. r/r. Największą pozycją przychodów FUS były składki na ubezpieczenia społeczne – wyniosły 130,1 mld złotych, czyli o 12,9 proc. więcej r/r – oznajmił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Koszty FUS wyniosły zaś 149,8 mld złotych, czyli o 7,6 proc. więcej r/r.

Wskaźnik pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych wyniósł 84,6 proc. Sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o czym świadczy osiągnięty poziom wskaźnika pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek i ich pochodnych. Parametr ten pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności Funduszu do wypłaty świadczeń.

