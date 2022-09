IKEA będzie mogła zasilić 36 tys. mieszkań w Polsce. Wskazano termin

Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, a zwłaszcza cyrkularność i energia odnawialna – to najważniejsze tematy debat, w których uczestniczyli przedstawiciele koncernu IKEA podczas Forum Ekonomicznego 2022 w Karpaczu.

IKEA już obecnie produkuje i wykorzystuje energię z farm wiatrowych, a kolejne inwestycje pozwolą uzyskać moc, która mogłaby zasilić 36 tys. gospodarstw domowych w Polsce – poinformowała dyrektor firmy do spraw komunikacji Anita Ryng, cytowana w czwartek przez serwis internetowy PAP MediaRoom.

Założenia firmy IKEA

– Cyrkularność w naszym rozumieniu to produkty IKEA, które powinny być odnawialne, produkowane z recyklingu albo takie, które można jak najdłużej użytkować” – mówiła Ryng. W tym kontekście wskazała na usługę "Oddaj i zyskaj", polegającą na możliwości odsprzedania mebli zakupionych w IKEI w ciągu poprzednich pięciu lat, które to meble następnie firma poddaje renowacji i daje im "nowe życie". Koncern IKEA obecnie produkuje zieloną energię z farm wiatrowych, których moc wystarcza do zasilenia wszystkich sklepów, magazynów i centrów dystrybucyjnych firmy na terytorium Polski.

– W 2024 roku ukończymy kolejne inwestycje, które pozwolą uzyskać z farm wiatrowych i słonecznych energię elektryczną mogącą zasilić 36 tys. gospodarstw domowych – podkreśliła Anita Ryng w trakcie XXXI edycji dorocznego Forum Ekonomicznego zorganizowano w Karpaczu w dniach 6-8 września 2022 roku.

Forum Ekonomiczne

W trzydniowych dyskusjach w Karpaczu uczestniczą, jak co roku, polscy i zagraniczni politycy, eksperci oraz naukowcy reprezentujący w szczególności kraje Europy Środkowo-Wschodniej.

Skutki wojny na Ukrainie dla Europy Środkowej, bezpieczeństwo żywnościowe regionu, rozwój komunikacji, współpraca mediów publicznych, współpraca uniwersytecka, a także rola młodych ludzi we współczesnym świecie i ich zaangażowanie w kształtowaniu przyszłości kontynentu europejskiego – to tylko niektóre z tematów, które zostały poruszone podczas debat na tegorocznym wydarzeniu.

