Semeniuk: Jak odpuszczać pieniądze z KPO, skoro się nam należą?

Semeniuk wskazała w programie "Kwadrans polityczny" w TVP1, że Polska ma pełne prawo do uzyskania pieniędzy z KPO. Przypomnijmy, że chodzi w sumie o ponad 35 mld euro – 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek.

— Jak mamy odpuszczać pieniądze z KPO, skoro one nam się należą. W maju ub.r. spełniliśmy wszystkie wymagania merytoryczne i formalne – podkreśliła wiceszefowa Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

— Komisja Europejska podchodzi do tego programu w sposób upolityczniony, próbuje ingerować w interesy Polski. Niektórzy politycy opozycji szczerze przyznają, że środki z KPO będą jak PiS odejdzie od władzy. My się na to nie godzimy – powiedziała Olga Semeniuk.

Wiceminister przypomniała też, że prefinansowanie KPO się rozpoczęło: – Wydatkowaliśmy już ponad 50 mld zł w ramach inwestycji strategicznych. To są pieniądze, które za pośrednictwem samorządów kierowane są do firm, szczególnie z sektora MŚP. A obok KPO ważna jest też umowa partnerstwa. To są kolejne miliardy euro, które powinny w Polsce się znaleźć.

Blokada środków z KPO. Zapytano premiera, czy poda się do dymisji

W czwartek premier Mateusz Morawiecki odwiedził Kielce, gdzie wziął udział w Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. Podczas konferencji prasowej dziennikarka TVN24 zapytała szefa rządu o Krajowy Plan Odbudowy.

– Jeśli do końca roku nie uda się rządowi PiS zagwarantować Polakom kilkuset miliardów złotych w ramach KPO, czy pan poda się do dymisji? – dopytywała reporterka.

Jednoznaczna odpowiedź nie padła. Morawiecki wskazał za to na pieniądze pochodzące z różnych programów unijnych. – Różne programy unijne, można łącznie liczyć – w najbliższej perspektywie – na ponad 700 miliardów złotych. Wszystkie one są ważne. Ważne jest również to, żebyśmy już dziś ruszali z projektami, bo możemy z niektórymi nie zdążyć, jeżeli za późno zostaną rozpoczęte – powiedział premier Morawiecki. Dodał także, że na jego polecenie PFR "zbudował odpowiednią machinę finansowania tych projektów, które będą finansowane z programu odbudowy".

Polityk zaznaczył, że w kwestii wypłat z KPO jest dobrej myśli — zwłaszcza, że jego zdaniem unijni partnerzy Polski widzą, jak rząd naprawił fundusze publiczne mimo niesprzyjających okoliczności. – To jest nasza siła – mówił premier. Jak dodał, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, Polska straciła mnóstwo pieniędzy przez lukę w VAT. – To skandal, jaka pula pieniędzy przeciekała – dużo większa, niż środki unijne – podsumował szef rządu.