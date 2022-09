Prezydent: Rolnictwo ma w Polsce ogromne znaczenie

Głowa państwa udzieliła wywiadu magazynowi Telewizji Polskiej "Tydzień". Rozmowa została wyemitowana w niedzielę, 11 września rano.

Znaczenie polskiego rolnictwa

Prezydent złożył podziękowania dla całego polskiego społeczeństwa, a szczególnie dla rolników, którzy okazali pomoc wobec uchodźców wojennych z objętej wojną z Rosją Ukrainy. Zauważył, że to przejaw wcześniejszych dobrych relacji i odpowiedniej współpracy pomiędzy Polakami i Ukraińcami. W dalszej części audycji polityk odnosił się do kwestii gospodarczych. – Inflacja jest faktem i wzrastające ceny też są faktem. Ale chcę podkreślić – nie ma zagrożenia tym, że będą braki żywności. Polskie rolnictwo jest absolutnie wystarczająco znakomicie rozwinięte, żeby zapewnić nam nieprzerwane dostawy żywności w Polsce – mówił.

Andrzej Duda zwrócił uwagę na to, że "zwiększa się popyt na polską żywność, co jasno i wyraźnie pokazuje, że jest to żywność wysokiej jakości, żywność ceniona i że rzeczywiście trud naszego rolnika znajduje efekt w postaci wyników finansowych, wyników eksportowych, przynoszących dochód". – Rolnictwo ma w Polsce ogromne znaczenie i rząd musi podchodzić do niego z ogromną troską, bo to wielki rynek, wielka część naszej gospodarki o znaczącym udziale również w przestrzeni europejskiej i światowej – oznajmił.

Polski przywódca zacytował także słowa św. Jana Pawła II, że "polskie rolnictwo wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa". Jak stwierdził, "cały czas trzeba się przyglądać, a w sytuacji, kiedy widać elementy kryzysowe – reagować". – Chleb na stole moim, mojej rodziny, przyjaciół i w każdym polskim domu jest dzięki trudowi i wysiłkowi polskiego rolnika. Gdyby nie było tego wysiłku, dotknięcia ziemi ręką, potu, który w ziemię wsiąka, to tego chleba byśmy nie mieli – powiedział prezydent Andrzej Duda.

