Co się dzieje z odpadami niebezpiecznymi?

Zdaniem dr hab. inż. Katarzyny Grzesik z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, odpady są teraz "o wiele lepiej wykorzystywane, a tylko kilka procent trafia na składowiska".

– Jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, aby duże zanieczyszczenie środowiska, choćby takie, jakie miało miejsce w Odrze, ale nie tylko, miało swój początek w legalnie działającym składowisku odpadów – zauważyła ekspert.

Gospodarka odpadami

– Gospodarka odpadami kojarzyła się dawniej głównie z ich składowaniem. Teraz tak nie jest – mówiła zajmująca się tematyką odpadów dr Grzesik, cytowana w niedzielę przez PAP MediaRoom. Zwróciła uwagę na to, że od ponad 20 lat obowiązuje hierarchia postępowania z odpadami. Wymieniła, że najbardziej pożądane jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a potem kolejno: przygotowanie do ich ponownego użycia, recykling, odzysk niebędący recyklingiem (np. spalanie), aż po najmniej pożądane działanie, czyli ich unieszkodliwianie, w ramach którego wyróżnia się m.in. składowanie. Zaznaczyła, iż "tylko kilka procent odpadów niebezpiecznych kończy teraz na składowiskach". I dodała, że "nieprzetworzonych odpadów komunalnych w ogóle składować nie można", ponieważ "one muszą iść do przetworzenia, a składowane jest najwyżej to, co po tym procesie zostanie".

Ekspert z AGH tłumaczyła, iż każda firma, która wytwarza odpady, w tym niebezpieczne, musi mieć pozwolenie, w którym określone jest, ile ich wytwarza, jakie to odpady i co się z nimi stanie. Pozwolenia są kontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Zazwyczaj przedsiębiorstwa przekazują odpady innym firmom, które mają pozwolenie na zbiórkę czy też przetwarzanie odpadów, a więc mogą je odzyskiwać lub unieszkodliwiać. – Każdy odpad niebezpieczny ma swoje przeznaczenie – podkreśliła Grzesik.

