USA złożyły Polsce atomową ofertę. Rząd ma czas do końca roku

Podczas dzisiejszego spotkania minister klimatu i środowiska Anny Moskwy z ambasadorem USA w Polsce Markiem Brzezińskim oraz prezesem koncernu Westinghouse w Polsce przekazana została amerykańska oferta dotycząca budowy w Polsce reaktorów jądrowych – podała "Rz", powołując się na nieoficjalne informacje.

O tym, że trwa takie spotkanie i dotyczy ono współpracy w obszarze energetyki jądrowej informowało w poniedziałek na Twitterze Ministerstwo Klimatu i Środowiska. W spotkaniu uczestniczyli: minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński oraz prezes Westinghouse Polska Mirosław Kowalik.

twitter

Jakie reaktory oferują USA? Ustalenia "Rz"

"Amerykańska oferta, którą przedkładają Polsce Amerykanie, dotyczy budowy reaktorów Westinghouse typu AP1000. Cztery tego typu jednostki w Chinach. Kolejne dwie, mimo opóźnień, mają ruszyć w najbliższych miesiącach w USA" – napisała "Rzeczpospolita".

Dziennik podał, że dokument zawiera także strategiczne ramy współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Polską w zakresie cywilnej energetyki jądrowej. Raport to wypełnienie polsko-amerykańskiej umowy międzyrządowej o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej, która została podpisana w październiku 2020 r.

Budowa pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

"Rz" podkreśla, że najpóźniej do końca tego roku polski rząd ma wybrać ofertę.

Czytaj też:

Większość krajów w Europie Środkowej korzysta z atomu. Polska nadal nie