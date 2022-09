Ceny energii coraz mocniej utrudniają działalność polskich firm

Jak podaje "Tygodnik Gospodarczy" Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zdecydowana większość polskich firm wskazuje, że ceny energii są barierą utrudniającą działalność.

Ceny energii barierą dla firm

Jak wynika z Miesięcznego Indeksu Koniunktury, opracowywanego przez PIE oraz BGK rosnące ceny prądu są coraz większą barierą dla polskich firm.

74 proc. pytanych przedsiębiorstw wskazało, że drożejący prąd jest znaczną lub bardzo znacznym czynnikiem utrudniającym im prowadzenie działalności. Stanowi to kłopot zarówno dla firm dużych (84 proc.), jak i mikroprzedsiębiorstw (69 proc.). Z uwagi na specyfikę działalności droższy prąd bardziej daje się we znaki spółkom trudniącym się produkcją (85 proc.) niż tym budowlanym, handlowym oraz transportowym (po 69 proc.).

Wobec drastycznie rosnących cen energii 37 proc. firm wdrożyło już rozwiązania technologiczne mające na celu ograniczenie kosztów prądu, a kolejne 18 proc. zamierza to zrobić. Na takie przedsięwzięcia mogą sobie pozwolić głównie firmy duże, wśród których jakieś metody wdrożyło 45 proc. przedsiębiorstw, a planuje to zrobić 38 proc. pytanych.

Problem mikroprzedsiębiorstw

Jeśli chodzi o mikrofirmy, spośród których tylko 28 proc. wdrożyło rozwiązania ograniczające zużycie energii, a plany takie ma zaledwie 17 proc, to wynika to w dużej mierze z faktu, że dysponują one zdecydowanie mniejszym kapitałem na tego typu inwestycje, niż przedsiębiorstwa większe.

"Szacuje się, że przeciętny zakład produkcyjny wdrażając odpowiednie rozwiązania mógłby zmniejszyć swoje zużycie energii oraz koszty z tym związane o około 20 proc". – czytamy w opracowaniu PIE.

