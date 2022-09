Jaka płaca minimalna w przyszłym roku? Jest rozporządzenie

"Od stycznia minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,10 zł. Kolejna podwyżka w lipcu. Wówczas płaca minimalna ma sięgnąć 3450 zł, a stawka godzinowa 22,50 zł. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów, którym we wtorek zajmie się rząd" – podało na Twitterze Radio Zet.

Obecnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi 3010 zł. W porównaniu do 2021 r. uległa wzrostowi o 210 zł (wówczas wynosiła 2800 zł). Jednocześnie wzrosła również minimalna stawka godzinowa z 18,30 zł do 19,70 zł brutto na godzinę.

Morawiecki: Inflacja w 2023 r. będzie rosnąć

W rozmowie z "Wprost" polityk zapowiedział, że według analiz rządowych w czwartym kwartale roku "zacznie się trend spadkowy”, jednak w 2023 roku inflacja znów będzie rosnąć. Według Morawieckiego za inflację nie odpowiadają działania rządu, ale sytuacja geopolityczna wywołana agresją Rosji na Ukrainę.

Zdaniem premiera dodatki osłonowe szykowane przez PiS nie wpłyną na wzrost cen. Ta fałszywa zdaniem szefa rządu narracje jest "lansowana przez przeciwników", podczas gdy PiS "chce jednocześnie utrzymać wzrost gospodarczy i złagodzić skutki inflacji", by "zmniejszyć napięcia inflacyjne". W opinii premiera zadanie nie jest łatwe, "ale na tym polega polityka".

Rosnące ceny energii

Niedawno premier informował, że rząd rozważa zamrożenie cen energii elektrycznej do pewnego pułapu w 2023 roku. – My dzisiaj konstruujemy w taki sposób pakiety wsparcia, żeby rzeczywiście każdy starał się oszczędzać w miarę możliwości. Na przykład myślimy o takim cenowym schemacie dla energii elektrycznej, który będzie promował właśnie korzystanie w oszczędny sposób z energii elektrycznej, tak jak to się dzieje we wszystkich krajach Europy Zachodniej – powiedział Morawiecki w rozmowie z Polskim Radiem. – Na przykład rozważamy zamrożenie cen energii elektrycznej na pewnym poziomie, ale do jakiegoś pułapu zużycia – dodał.

