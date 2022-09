W tym tygodniu szczegóły wsparcia dla sektora energochłonnego i dla klientów indywidualnych

– My w tym tygodniu przedstawimy pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli tych dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach – zadeklarował Piotr Müller na antenie TVP Info.

– Przede wszystkim chcemy zbudować taki system, o czym też mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, że – jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii – to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną, niż gdyby ten próg przekroczyć. I to ma zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać tego wykorzystania energii – wskazywał.

Jak zauważył, "już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, bo same firmy, obywatele podejmują działania oszczędnościowe, bo widzą po prostu, że te ceny są większe, bo Rosja szantażuje całą Europę swoimi cenami".

Węgla nie zabraknie?

Piotr Müller pytany był też o doniesienia niektórych mediów, że zimą może zabraknąć w Polsce 4 mln ton węgla. – Nie, jeżeli chodzi o cały okres grzewczy, to już w tej chwili te zakontraktowane ilości węgla wystarczą na to, by stopniowo dostarczać do gospodarstw domowych czy do elektrociepłowni węgiel – podkreślił. – Natomiast istotne jest to, by to odbywało się stopniowo, w określonym czasie, bo to, co jest największą trudnością i największym wąskim gardłem, to dostarczenie tego w jednym czasie – zaznaczył.

Czytaj też:

Konfederacja: Omawiamy kolejny sukces rządu w walce z niedoborem węgla