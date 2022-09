Minister Moskwa wskazuje: Wyzwaniem jest cena węgla z importu

We wtorek w programie "Graffiti" na antenie Polsat News minister klimatu i środowiska była pytana o problemy z dostępnością węgla i jego ceną. Jak odpowiedziała: "Jeśli chodzi o ilość węgla, to słyszymy, że węgiel jest i będzie". – Wyzwaniem jest cena dla węgla z importu. On płynie z zagranicy. Niezmiennie są to Kolumbia, Indonezja, Australia i Republika Południowej Afryki – powiedziała polityk. – Nawet koszty transportu to jest coś, co wpływa na jego ostateczną cenę – tłumaczyła.

Rozwiązania pomocowe rządu

W ostatni poniedziałek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller zapowiedział, że w bieżącym tygodniu rządzący przedstawią pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach.

Obóz władzy chce stworzyć system, w którym jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii, to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną niż gdyby ten próg przekroczyć. Ma to zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać wykorzystania energii. Już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, ponieważ firmy i obywatele podejmują działania oszczędnościowe, w związku z wysokimi cenami, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Minister Moskwa zachęca

– To, do czego zachęcamy, to do zakupów na raty. Nawet w trosce o sąsiada. Widzimy duże kolejki pod kopalniami. One wynikają z tego, że po pierwsze – każdy chce kupić węgiel z wydobycia krajowego, ale też chce się zabezpieczyć na nadchodzącą, a często jeszcze na kolejną zimę. To także są zrozumiałe zachowania, natomiast to, co na pewno deklarujemy, to to, że węgiel jest, ale jego cena ze względu na import w Polsce i w innych państwach europejskich jest wysoka – oznajmiła minister Anna Moskwa.

Jak zauważyła, "węgiel, który jest w dobrej cenie, jest z krajowego wydobycia, ale nie jest w takiej ilości, że wystarczy dla wszystkich". – Tego nie obiecywaliśmy i obiecać nie możemy – stwierdziła.

Czytaj też:

Morawiecki: Inflacja w 2023 r. będzie rosnąćCzytaj też:

Ceny energii coraz mocniej utrudniają działalność polskich firmCzytaj też:

Konfederacja: Omawiamy kolejny sukces rządu w walce z niedoborem węgla