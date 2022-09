Polska wydała na jednego ukraińskiego uchodźcę ok. 2,2 tys. zł

Polska od pierwszych godzin agresji Rosji na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, otworzyła granice dla ukraińskich uchodźców. Początkowo większość uciekinierów była przyjmowana w polskich domach. Wsparciem zajęły się także organizacje pozarządowe, wspierane przez władze centralne.

Straż Graniczna poinformowała we wtorek, że od początku wojny z Ukrainy do Polski wjechało 6,239 mln osób, a z Polski na Ukrainę wyjechało ponad 4,465 mln osób.

Polska pomaga Ukrainie

Minister ds. integracji społecznej Agnieszka Ścigaj była gościem RMF FM. Poinformowała, że od 24 lutego, czyli od początku inwazji Rosji na Ukrainę do Polski przyjechało i tutaj pozostało ok. 1,3 mln uchodźców z Ukrainy. Dodała, że według szacunków przed 24 lutego w Polsce było ok. 2,5 mln Ukraińców, ale po inwazji rosyjskiej na Ukrainę pozostało z tej grupy ok. 1,5 mln osób, gdyż część mężczyzn wróciła do kraju.

Ścigaj wskazała, że w polskich szkołach odpowiedziała, że ok. 176 tys. dzieci z Ukrainy. – To się zmienia dlatego, że te deklaracje wpływają sukcesywnie – powiedziała.

Brak pieniędzy z UE

Odnosząc się do kosztów pomocy Ukraińcom zaznaczyła, że do tej pory Polska wydała na każdego uchodźcę z Ukrainy mniej więcej 2,2 tys. zł. Wskazała, że do tej pory Polska na pomoc uchodźcom dostała niewiele z Unii Europejskiej – Do tej pory ok. 144 mln euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast dostała Polska zgody na przekierowanie środków, które i tak do niej należały, bo były z różnych funduszy unijnych – powiedziała minister.

Podkreśliła też, że w Unii Europejskiej nie powstał żaden specjalny fundusz przeznaczony na pomoc uchodźcom, o co Polska apelowała wielokrotnie.

Agnieszka Ścigaj wspomniała też o przygotowaniu pustostanów, w których będą mogli zamieszkać uchodźcy z Ukrainy: –W tej chwili zrobiliśmy inwentaryzację, znaleźliśmy środki, żeby te pustostany można było dostawać. Takich pustostanów może być 250 tysięcy.

