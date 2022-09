Premier: Chcemy, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej

Rozporządzenie zakłada wzrost pensji minimalnej do 3,49 tys. zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3,6 tys. zł brutto od 1 lipca 2023r. – poinformował premier Mateusz Morawiecki. Stawka godzinowa ma wynieść odpowiednio 22,8 zł brutto i 23,5 zł brutto.

– Zdecydowaliśmy się po dyskusji ze związkiem zawodowym Solidarność i po uwzględnieniu uwag z Rady Dialogu Społecznego na mocniejsze podniesienie płacy minimalnej do 3490 zł od stycznia 2023r. i 3600 zł od 1 lipca – powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.

Wcześniej rząd proponował płacę minimalną na poziomie do 3 383 zł brutto od 1 stycznia 2023 r. i do 3 450 zł brutto od 1 lipca 2023 r. Minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych - miała wzrosnąć odpowiednio do 22,1 zł brutto od 1 stycznia i do 22,5 zł od 1 lipca 2023 r.

Poprawka warunków pracy

Przy okazji Mateusz Morawiecki przedstawił ofertę pracy z czerwca 2014 r., w której stawka godzinowa to 2,4 zł brutto. – To jest oferta pracy z czasów rządów Tuska. 4 zł, 5 zł – ja myślałem, że to były te stawki, które były najniższymi. Otóż okazuje się, że było jeszcze gorzej – ocenił.

– Rządy, które przez lata akceptowały pracę za 5 zł za godzinę, naprawdę nie są warte złamanego grosza oświadczył Morawiecki, podkreślając, że jego rząd przywraca godność pracy.

– Chcemy, żeby pracownicy zarabiali jak najwięcej, ale jednocześnie, żeby polska gospodarka kwitła i mogła jak najlepiej sobie radzić w trudnych okolicznościach: covidowych, wojny, putinflacji – zapewnił szef rządu.