Ustawa ws. pomocy dla przedsiębiorców znad Odry trafi do podpisu prezydenta

Chodzi o świadczenie w wysokości 3 010 złotych na każdego ubezpieczonego pracownika danego przedsiębiorstwa.

– W związku z sytuacją na Odrze, nie zostawiamy przedsiębiorców samych sobie. Pilnie przygotowaliśmy stosowne rozwiązania, które parlament właśnie przyjął. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Zależy nam na tym, by środki jak najszybciej zostały wypłacone. Przypomnę, że o ich przyznanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność wzdłuż Odry, a których przychód spadł co najmniej o połowę – powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, cytowana w komunikacie resortu, na który powołała się w piątek PAP MediaRoom.

Wsparcie dla przedsiębiorców

Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3 010 złotych za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc. O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z branż, takich jak: turystyczna (hotele i inne obiekty noclegowe), gastronomiczna (restauracje, bary), sportowo-rekreacyjna (wypożyczalnie oraz dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego). Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.

Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online – za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ na prawo do świadczenia i jego wysokość – poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

