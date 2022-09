Analiza: Ceny paliw mogą dalej spadać

W piątek komentarz rynkowy w tej sprawie opublikowali eksperci BM Reflex, na których powołało się ISBnews.pl.

"Za nami kolejny tydzień obniżek cen paliw na rynku hurtowym, tym razem w większym stopniu obniżki dotyczą oleju napędowego. Spadają także, po raz kolejny z rzędu, ceny paliw na stacjach i mimo że nie wracają do poziomów sprzed wybuchu wojny na Ukrainie, to sytuacja się nie pogarsza. O ile ceny benzyny Pb95 i autogazu są o 10 proc. wyższe niż przed rokiem, to diesel wciąż jest droższy o 33 proc." – możemy przeczytać w komunikacie.

Koniec promocji na stacjach

W piątek, w pierwszym dniu bez promocji na stacjach PKN Orlen, odnotowano obniżki cen benzyny i oleju napędowego o około 20 groszy na litrze. W zamian za rabat 30 gr/l przysługujący dla określonych transakcji, od teraz wszyscy kierowcy tankujący na stacjach PKN Orlen zapłacą mniej. Według specjalistów, na ten ruch krajowego koncernu odpowiedzą z pewnością także pozostali operatorzy na rynku. Zmiany będą wprowadzane na bieżąco. Chodzi zarówno o obniżki cen, jak i o wygaszanie promocji w obecnym kształcie.

Aktualnie ceny kształtują się na poziomie: dla benzyny bezołowiowej 95 – 6,36 zł/l (-17 gr/l), bezołowiowej 98 – 7,25 zł/l (-20 gr/l), oleju napędowego – 7,36 zł/l (-20 gr/l), a autogazu – 3,1 zł/l (-5 gr/l). W przyszłym tygodniu średnie ceny benzyny i oleju napędowego mogą spaść o około 10 -20 groszy na litrze.

Ropa Brent. Ile kosztuje?

W piątek rano ropa Brent kosztuje około 91 USD/bbl i jest niecałe 2 USD/bbl tańsza niż przed tygodniem.

Międzynarodowa Agencja Energii zgodnie z najnowszymi prognozami spodziewa się wzrostu światowego popytu na ropę naftową w tym roku o 2 mln bbl/d, w przyszłym – 2,1 mln bbl/d. W sierpniu eksport rosyjskiej ropy naftowej i paliw kształtował się na średnim poziomie 7,6 mln bbl/d i był zaledwie 0,39 mln bbl/d (czyli 5 proc.) niższy w porównaniu z okresem sprzed ataku Rosji na Ukrainę.

Czytaj też:

Morawiecki: Inflacja w 2023 r. będzie rosnąćCzytaj też:

Rząd zamraża ceny energii. Premier podał szczegóły