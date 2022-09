Skleroza UE

Akumulatory do autek na baterię. A co jest potrzebne do ich wytwarzania? Kilka tzw. metali ziem rzadkich: lit, kobalt, grafit między innymi. Gdzie znajdują się złoża tych metali? Głównie w mało stabilnych państwach Afryki (60 proc. kobaltu pochodzi z Konga), w Chinach (70 proc. grafitu pochodzi z tego kraju) czy w Rosji. W Europie tych substancji brak.

Jeśli już natomiast się te metale wydobędzie, to później trzeba czymś autka na prąd naładować.