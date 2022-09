Pogarsza się sytuacja finansowa Polaków. Niepokojące dane

Firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska postanowiła zbadać, jak polscy pracownicy radzą sobie w dobie kryzysu gospodarczego i jak oceniają swoją sytuację finansową.

Badania nie napawają optymizmem. Zaledwie co dziesiąty respondent jest zdania, że sytuacja jego rodziny jest lepsza niż na starcie roku. Również tylko co dziesiąty badany wskazuje, że nie musi szukać oszczędności w domowym budżecie. Z kolei aż 91 proc. respondentów mówi o o zmianie struktury wydatków – czyli ograniczeniu dotychczasowego trybu życia (zmniejszenia finansów przeznaczanych na rozrywkę, jedzenie, ubranie itd.). Niemal 75 proc. badanych podkreśla, że pracodawca winien wesprzeć swoich pracowników w tym trudnym czasie. Czego oczekują respondenci? Pakietów medycznych, ubezpieczeń czy dofinansowania do posiłków w pracy.

Z badań wynika, że co szósty Polaków pracujący w średnich i dużych firmach dostrzega, że jego sytuacja finansowa ich rodzin uległa pogorszeniu. W małych firmach ten wynik jest bardzo podobny – 62 proc.

Kryzys gospodarczy

Według danych GUS inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. Zdaniem rządu, wszechobecna drożyzna to wina pandemii i wojny na Ukrainie (politycy PiS używają określenia "putinflacja"). Z kolei opozycja przekonuje, że odpowiada za to polityka rządu PiS, który nie chce ugiąć się pod żądaniami Brukseli, przez co blokuje fundusze z KPO.

W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą Sejm poparł wydłużenie tarczy antyinflacyjnej co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. Tarcza zakłada obniżkę VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny i energię elektryczną.

Oznacza to m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

