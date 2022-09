GUS ujawnił dane o płacach Polaków. Pensje nie nadążają za inflacją

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (w których liczba pracujących przekracza 9 osób) w sierpniu br. wzrosło o 12,7 proc. rok do roku, zaś zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 2,4 proc. rok do roku, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie spadło o 2,9 proc. i wyniosło 6 583,03 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym spadło o 0,1 proc. i wyniosło 6 502,6 tys. etatów, podano w komunikacie.

Konsensus rynkowy to 13,5% wzrostu r/r w przypadku płac i 2,4 proc. wzrostu rok do roku w przypadku zatrudnienia.

Te dane oznaczają, że pensje Polaków nie nadążają za szalejącą inflacją. Przypomnijmy, że wskaźnik inflacji konsumenckiej (CPI) w sierpniu w Polsce przyspieszył do 16,1 proc. rok do roku

Kryzys gospodarczy

Według danych GUS inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 proc. Zdaniem rządu, wszechobecna drożyzna to wina pandemii i wojny na Ukrainie (politycy PiS używają określenia "putinflacja"). Z kolei opozycja przekonuje, że odpowiada za to polityka rządu PiS, który nie chce ugiąć się pod żądaniami Brukseli, przez co blokuje fundusze z KPO.

W związku z pogarszającą się sytuacją gospodarczą Sejm poparł wydłużenie tarczy antyinflacyjnej co najmniej do 31 grudnia 2022 roku. Tarcza zakłada obniżkę VAT m.in. na żywność, paliwa silnikowe, gaz ziemny i energię elektryczną.

Oznacza to m.in., że czasowo utrzymane zostaną obniżone stawki VAT dotyczące żywności, paliw silnikowych, gazu ziemnego, energii elektrycznej i cieplnej, nawozów i innych środków wspomagających produkcję rolniczą.

Pogarsza się sytuacja finansowa Polaków

Firma Sodexo Benefits and Rewards Services Polska postanowiła zbadać, jak polscy pracownicy radzą sobie w dobie kryzysu gospodarczego i jak oceniają swoją sytuację finansową. Wnioski z badań są bardzo niepokojące. Co szósty Polaków pracujący w średnich i dużych firmach dostrzega, że jego sytuacja finansowa ich rodzin uległa pogorszeniu. W małych firmach ten wynik jest bardzo podobny – 62 proc.

