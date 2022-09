Rejestr Dłużników: Zaległości branży tytoniowej i alkoholowej spadły

W środę, 21 września 2022 roku na wyniki powołało się ISBnews.pl.

Jak podano, producenci używek alkoholowych powoli odbijają się po słabym pandemicznym okresie i już zmniejszyli wysokość zadłużenia z 92,2 mln złotych w lutym 2021 roku na 54,9 mln złotych w lipcu tego roku. Ponadto, ponowne ograniczenia związane z koniecznością oszczędzania odbiją się na ich budżetach – przekazano.

Grzelczak: Kolejne wyzwania

– Zarówno producenci mocnych trunków, wina, jak i piwa muszą się trzymać na baczności, ponieważ na horyzoncie mnożą się kolejne wyzwania. Najdotkliwszym dla branży jest problem z surowcami i ich stale rosnącymi cenami, nie mniej ważnym jest trudność z dostępem i wzrost kosztów produkcji opakowań szklanych, nie wspominając o akcyzie, która tylko w tym roku została podwyższona o 10 proc. Rok 2023 wcale nie zapowiada się lepiej, podwyżki w tym sektorze produkcji to dopiero początek – powiedział prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak, cytowany przez ISBnews.pl.

W oficjalnym komunikacie poinformowano, iż wysokość zadłużenia producentów wyrobów tytoniowych spadła z 13,2 mln złotych w lutym 2021 roku do 9,4 mln złotych w lipcu br. – Od lat obserwujemy dużą zmianę w zakresie podejścia do wyrobów tytoniowych, liczne kampanie na rzecz budowania postaw antynikotynowych niewątpliwie wpływają na zwiększanie świadomości w tym zakresie. Jednak średnia osób palących spada bardzo powoli i nawet jeśli kolejne osoby rzucają palenie, na ich miejsce szybko znajdują się nowi, a producenci wyrobów tytoniowych utrzymują stałe dochody – oznajmił Grzelczak. – Poza tym, zauważyliśmy, że w ciągu roku od pojawienia się wirusa COVID-19 w Polsce suma zadłużenia przemysłu tytoniowego wzrosła tylko o blisko 400 tys. złotych do kwoty 13,2 mln złotych, co wobec ostrzeżeń dotyczących cięższego przebiegu choroby przez palaczy wydaje się nieznaczną zmianą – dodał.

Czytaj też:

Zapadła decyzja ws. tarczy antyinflacyjnejCzytaj też:

Bardzo niepojące doniesienia. Co czwarty browar rozważa zamknięcie działalności