Porozumienie BGK z japońskim bankiem. "Wzmocnienie bezpieczeństwa"

"Banki zobowiązały się wspierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza, zgodnie z ideą zielonej transformacji. Zamierzeniem partnerów jest wsparcie odbudowy Ukrainy" – czytamy w oficjalnym komunikacie w tej sprawie, który w środę, 21 września 2022 roku udostępnił portal ISBnews.pl.

Porozumienie inwestycyjne

Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą inwestycji w infrastrukturę związaną z energią, w tym między innymi magazyny gazu, gazociągi, terminale LNG, jednostki pływające do magazynowania i regazyfikacji, czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 z istniejących elektrowni, projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które przyczyniają się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej, co wymieniono w oświadczeniu.

Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza. BGK oraz JBIC planują również współpracę, która może inicjować wspólne projekty i spółki w Polsce lub w krajach trzecich, w tym w państwach sąsiadujących z Ukrainą.

BGK. Bank rozwoju

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, który inicjuje i realizuje programy służące wzrostowi ekonomicznemu Polski, współpracując jednocześnie ze wszystkimi instytucjami rozwoju, takimi jak PFR, KUKE, PAIH, PARP i ARP.

BGK, realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje między innymi największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest też inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 roku rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne.

