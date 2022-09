80 polskich firm jest gotowych do współpracy przy budowie elektrowni jądrowej

– Mamy w bazie około 700 firm i około 300 chciałoby brać udział w projekcie jądrowym, ale wymaga to wysiłku, zaangażowania czasu i kosztów oraz podjęcia ryzyka przez te firmy. Wszystkim się wydaje, że jak będzie decyzja, to wtedy będziemy myśleć. Niestety, trzeba podjąć to ryzyko wcześniej. Całkowicie gotowych na dzisiaj do współpracy przy budowie jest 80 firm – powiedział prezes Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEiOŚ) Bogdan Pilch podczas konferencji pt. "Atom dla Polski".

Udział polskich firm

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) potwierdził, że stawia sobie za cel zwiększenie wartości i udziału polskich firm w łańcuchu dostaw przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej. – Wartości udziału local content, które podają oferenci, które oscylują od 40 do 70 proc., są optymistyczne, ale nasze doświadczenia są mniej optymistyczne. Nie mamy w tym względzie dobrych i długich doświadczeń w Polsce. Patrzymy na to, jakie polskie firmy w przeszłości uczestniczyły w podobnych projektach i to jest w praktyce 7 proc. Czym innym są deklaracje, a czym innym realia – ocenił Bartłomiej Pawlak.

Wiceprezes Funduszu zapowiedział, że PFR może uwiarygodnić te firmy, które chcą wziąć udział w projekcie jądrowym. Wśród instrumentów wymienił: inwestycje kapitałowe, pożyczki podporządkowane oraz inżynierię finansową. Obecnie maksymalny pułap inwestycji w jeden projekt od PFR wynosi od 30 mln złotych do nawet 1,5 mld złotych.

Pierwsza elektrownia

Decyzja w sprawie wyboru technologii do budowy elektrowni jądrowej powinna zapaść w październiku br., jak informowała wcześniej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Oceniła też, że rozpoczęcie budowy elektrowni w roku 2026 jest realistyczne.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 roku, a w 2033 roku uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

Czytaj też:

Wyciek w elektrowni jądrowej w NiemczechCzytaj też:

Polska Agencja Atomistyki reaguje na wyciek w elektrowni jądrowej w Niemczech