Wizz Air dodał nowe polskie miasta do siatki połączeń

Wizz Air podał, że rozpocznie działalność operacyjną w Bydgoszczy i Łodzi. Nowe połączenia będą odbywać się dwa razy w tygodniu, we wtorki i w soboty, począwszy od 13 grudnia.

Londyn jest jednym z najpopularniejszych kierunków wśród Polaków. Łącznie z nowymi trasami, oferta Wizz Air składa się obecnie z 200 niskokosztowych usług z 12 lotnisk w Polsce. Loty do Londynu będą dostępne z Bydgoszczy i Łodzi przez cały rok.

Wizz Air: Polski rynek jest dla nas ważny

"Wizz Air stale szuka nowych sposobów na rozbudowę siatki połączeń z Polski. W ofercie pojawiają się kolejne nowe kierunki w Europie i poza nią. Dodanie dwóch miejsc operacji Wizz Air w Polsce jest wynikiem udanej współpracy z lotniskami w regionach, ale również potwierdza jak ważny jest dla nas polski rynek. Wierzymy, że najnowsze ogłoszenie pomoże Polakom cieszyć się naszymi niskimi taryfami i stanie się inspiracją do przyszłych podróży. Czekamy na naszych pasażerów w Bydgoszczy i Łodzi na pokładach naszych nowoczesnych samolotów" – powiedziała network officer w Wizz Air Evelin Jeckel, cytowana w komunikacie.

"Wizz Air to długo wyczekiwany nowy przewoźnik w ofercie Portu Lotniczego Bydgoszcz. Dzięki tej współpracy zwiększamy oferowanie i dostępność komunikacyjną do regionu kujawsko-pomorskiego. Z węgierskim przewoźnikiem wiążemy duże nadzieje na dalszy rozwój siatki połączeń. Londyn Luton to pierwsze, ale nieostatnie słowo nowego przewoźnika" – wskazał delegat rady nadzorczej Portu Lotniczego Bydgoszcz Edward Hartwich.

"To mały krok dla europejskiej awiacji, ale wielki dla Łodzi i łódzkiego lotniska. Powrót linii Wizz Air przyczyni się nie tylko do wzrostu liczby pasażerów w tym i kolejnych latach, ale już teraz jest silnym sygnałem dla polskiego i europejskiego rynku lotniczego, że Łódź na poważnie wchodzi do gry" – podsumowała z kolei prezes Portu Lotniczego Łódź Anna Midera.

Wizz Air to europejska niskokosztowa linia lotnicza, obsługuje flotę 160 samolotów typu Airbus A320 i A321.