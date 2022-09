Coraz mniejsze bezrobocie. Najnowsze dane GUS

Oznacza to, że wobec lipca stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W sierpniu 2021 r. stopa ta wyniosła 5,8 proc. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu sierpnia 2022 r. wyniosła 806,9 tys. wobec 810,2 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 960,8 tys. przed rokiem.

Jak wcześniej poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu br. wyniosła – według szacunków jej resortu – 4,9 proc., bez zmian wobec lipca.

Resort ocenia: Popyt na pracę cudzoziemców będzie rósł

Popyt na pracę cudzoziemców będzie rósł minimum kilka lub kilkanaście procent rocznie w najbliższych latach – ocenia MRiPS. Największe zapotrzebowanie dotyczy wykwalifikowanych pracowników fizycznych w budownictwie, operatorów maszyn w przemyśle, pracowników niektórych usług i handlu oraz kierowców samochodów ciężarowych.

Cudzoziemcy stanowią średnio około 6 proc. zatrudnionych w Polsce – poinformował we wtorek ISBnews.

"Przewidujemy, że w ciągu najbliższych lat popyt na pracę cudzoziemców będzie w dalszym ciągu rósł minimum kilka lub kilkanaście procent rocznie" – przekazał resort rodziny i polityki społecznej w uzasadnieniu do projektu ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Projekt zakłada uproszczenia w dostępie do polskiego rynku pracy, wydłużenia zezwolenia na pracę do 24 miesięcy i odejście od tzw. testu rynku pracy (weryfikacji, czy chęci zatrudnienia na stanowisku, o które ubiega się cudzoziemiec nie zadeklaruje Polak), który to test dotyczy około 10 proc. zatrudnionych cudzoziemców.

"Pracodawcy i przedsiębiorcy zgłaszają stałe niedobory pracowników, przede wszystkim wykwalifikowanych pracowników fizycznych w budownictwie, operatorów maszyn w przemyśle, pracowników niektórych usług i handlu czy kierowców samochodów ciężarowych, występujących w coraz większej liczbie branż, regionów i zawodów. W związku z tym, rośnie zainteresowanie zatrudnianiem cudzoziemców" – czytamy w dokumencie ministerstwa.