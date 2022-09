PSE po raz pierwszy ogłosiły okresy zagrożenia w ramach rynku mocy

PSE zapewniły jednocześnie, że system elektroenergetyczny pracuje stabilnie, nie występuje też konieczność ograniczania poboru energii elektrycznej przez odbiorców.

"Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 roku w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00" – czytamy w komunikacie.

PSE opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na swojej stronie internetowej.

Pierwsza taka sytuacja

Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz pierwszy ogłosiły okres zagrożenia rynku mocy. Takie działanie to informacja dla elektrowni, które podpisały umowy mocowe, że na sygnał operatora mają dostarczyć zakontraktowaną moc. Operator krajowej sieci energetycznej ma do dyspozycji szereg narzędzi ratunkowych, a wyłączenia prądu gospodarstwom domowym znajdują się na samym końcu tej długiej listy. Jak zauważył portal ekonomiczny businessinsider.com.pl, sytuacja w polskiej energetyce robi się coraz bardziej napięta, do tego stopnia, że konieczne okazało się ogłoszenie okresu zagrożenia. Nie oznacza to jednak konsekwencji dla odbiorców końcowych, ale sygnał dla elektrowni – zaznaczono.

"Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z braku wystarczającej rezerwy w systemie. Ta sytuacja jest spowodowana ubytkami awaryjnymi jednostek wytwórczych oraz niską generacją OZE, zwłaszcza w szczycie wieczornym" – poinformowały PSE.

Zgodnie z umowami, w ramach obowiązków mocowych jednostki wytwórcze mają dostarczyć odpowiedni poziom mocy w systemie, zaś jednostki redukcji zapotrzebowania – ograniczyć swoje zapotrzebowanie. Dostawcy na rynku mocy otrzymują za tego typu rozwiązanie specjalne wynagrodzenie, jak podano na stronie internetowej pse.pl.

Czytaj też:

Niedobór rezerw mocy w Polsce. Komunikat PSE