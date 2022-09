MRiT skierowało projekt dot. fundacji rodzinnej

W piątek, 23 września 2022 roku wiadomość przekazał szef resortu Waldemar Buda.

Projekt reguluje kwestie powołania przez firmę fundacji rodzinnej, której celem będzie zarządzanie majątkiem, zgodnie z wolą fundatora oraz zapewnienie środków dla grupy wskazanych przez niego beneficjentów – poinformowało ISBnews.pl.

Kwestia fundacji rodzinnej

– Z fundacji rodzinnej korzystają największe światowe i europejskie firmy rodzinne. Czas na polskie przedsiębiorstwa. Dziś wysłaliśmy projekt pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów – powiedział Waldemar Buda na piątkowej konferencji prasowej w siedzibie Ministerstwa i Rozwoju Technologii w Warszawie. – To rozwiązanie, którego oczekuje biznes, najczęściej niewielkie firmy rodzinne. Pozwoli ono na zachowanie ciągłości działania przedsiębiorstw, a tym samym utrzymanie miejsc pracy – dodał polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Projekt nowej ustawy

Projekt ustawy o fundacji rodzinnej zakłada, że wniesienie mienia do fundacji przez fundatora nie będzie się wiązało z obciążeniami podatkowymi. Ponadto, dochody fundatora oraz beneficjenta z tzw. grupy zerowej otrzymane z fundacji rodzinnej nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Działalność operacyjna fundacji rodzinnej ma być opodatkowana na zasadach ogólnych, fundacja rodzinna nie będzie uprawniona do korzystania z tzw. małego CIT-u. Wartość aktywów fundacji rodzinnej nie powinna być niższa niż 100 tys. złotych. Jeśli w trakcie działalności fundacji wartość jej majątku spadnie poniżej tej kwoty, to w pierwszej kolejności osiągnięte w przyszłości zyski powinny uzupełnić fundusz operatywny do kwoty 100 tys. złotych.

Z szacunków środowiska firm rodzinnych wynika, że w Polsce blisko 830 tys. firm to firmy rodzinne, które generują przychód o łącznej wartości 322 mld złotych w skali roku, a tym samym ich wkład w budowę PKB państwa kształtuje się na poziomie około 18 proc. Z danych Instytutu Biznesu Rodzinnego wynika, że w przeciągu najbliższych pięciu lat sukcesję planuje około 57 proc. firm rodzinnych, przy czym tylko 8,1 proc. następców przedsiębiorców deklaruje chęć poprowadzenia firmy stworzonej przez rodziców.

