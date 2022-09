PGNiG podpisało pakiet umów na dostawy gazu przez 10 lat

Gaz ten będzie mógł być przesłany do Polski przede wszystkim za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe.

"Dostawy gazu ziemnego będą obejmować okres 10 lat od 1 stycznia 2023 roku do 1 stycznia 2033 roku w wysokości do 2,4 mld metrów sześciennych rocznie. Gaz ziemny, będący przedmiotem umów, pochodzić będzie ze złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, których udziałowcem jest Equinor ASA, w tym złoża Troll, lub gazu pozyskanego od innych dostawców. Wolumen będzie mógł zostać przesłany do Polski przede wszystkim za pośrednictwem gazociągu Baltic Pipe" – czytamy w komunikacie PGNiG, udostępnionym w piątek przez ISBnews.pl.

Nowe umowy PGNiG i Equinor

W ocenie zarządu PGNiG warunki zawartych umów są satysfakcjonujące w kontekście dodatkowego wzmocnienia gwarancji dostaw do odbiorców grupy kapitałowej Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa w obecnej sytuacji rynkowej. – Equinor jest dla GK PGNiG strategicznym partnerem biznesowym, który wpisuje się w politykę dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. Podpisane kontrakty na dostawy gazu, który będzie przesyłany gazociągiem Baltic Pipe, to istotne wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Cieszę się, że firma o takiej pozycji i renomie jak Equinor, z którą PGNiG dotychczas współpracowało w obszarze poszukiwań i wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, będzie również dostawcą gazu do Polski. Wierzę, że to kolejny krok do dalszego rozwoju współpracy między naszymi firmami w przyszłości – powiedziała prezes Iwona Waksmundzka-Olejniczak.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 roku. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 69 964 mln złotych w 2021 roku.

