Korekta bardzo potrzebna

GLOBALNE OCHŁODZENIE I Dobra wiadomość dla tych, którzy chcieliby rzucić to wszystko i wyjechać… w Bieszczady, do strefy euro lub jeszcze dalej: do USA.

Europejski Bank Centralny szacuje, że w wyniku podwyżek stóp procentowych w ciągu najbliższych dwóch lat ceny domów i mieszkań w strefie euro spadną średnio o 9 proc. Spadki cen domów (o 5,6 proc. w roku 2023 i 1,8 proc. w roku 2024) prognozuje też np. duński bank centralny.