Rząd pracuje nad nowym podatkiem. Banki już protestują: Niewybaczalny błąd

Zapowiadany przez wicepremiera Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków (tzw. windfall tax) nie powinien mieć zastosowania do banków, uważa prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz.

"Niewybaczalny błąd"

– Po tym co się działo w ostatnich latach, jeśli chodzi o sytuację sektora bankowego i wprowadzenia bardzo mocnych obciążeń na ten sektor tego typu rozwiązanie nie powinno mieć zastosowania do banków – powiedział Pietraszkiewicz podczas konferencji prasowej. Jego zdaniem byłby to "niewybaczalny błąd". – Oznaczałoby to, że wiele firm utraciłoby możliwość dostępu do finansowania z sektora bankowego" – podkreślił.

Zwrócił uwagę na pogarszające się wyniki banków. Dodał, że rentowność banków w ostatnich miesiącach była bardzo niska, a na koniec roku może być ujemna. Jego zdaniem, wprowadzenie dodatkowych obciążeń oznaczałby osłabienia narzędzia do stabilizowania gospodarki, jakim jest sektor bankowy.

– Mam wrażenie, że bardzo mocno koncentrujemy się na działaniach antyinflacyjnym, ale o charakterze ochronnym. Tymczasem inflacja ma kilka źródeł. Brakuje mi działań, które istotnie zmieniałaby sytuację po stronie podażowej – powiedział Pietraszkiewicz, wymieniając w tym kontekście działania związane z rozwojem OZE. Zaznaczył, że sektor bankowy czeka na ostateczną wersję projektu.

ZBP protestuje

– Nikt z uczestników rynku nie był konsultowany, wszystkie organizacje przedsiębiorców są tym działaniem zaskoczone. Czekamy na ostateczną wersję, bo opieranie profesjonalnych stanowisk na przeciekach i doniesieniach medialnych byłoby niepoważne – powiedział prezes.

Rząd zapowiada wprowadzenie podatku od nadmiarowych zysków spółek za 2022 rok, a pozyskane w ten sposób środki chce przeznaczyć na wsparcie odbiorców energii i złagodzić skutki wzrostu cen. Wpływy z tego tytułu szacowane są na 13,5 mld zł. Według doniesień "Rzeczpospolitej", podatek od nadmiarowych zysków miałby objąć nie tylko spółki energetyczne – o czym była mowa na początku dyskusji nad podatkiem – ale wszystkie firmy – włącznie z prywatnymi – zatrudniające powyżej 250 osób.

Rzecznik rządu Piotr Muller zapowiadał, że posiedzenie rządu poświęcone m.in. temu projektowi może odbyć się w środę, 28 września.

Czytaj też:

Rząd chce zobowiązać duże firmy do ujawniania danych o zapłaconym podatku