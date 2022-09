"Rozwój w latach 2028-2060". CPK rozpoczyna konsultacje Planu Generalnego

Zgodnie z dokumentem, pierwszy etap funkcjonowania lotniska to lata 2028-2035, kiedy będzie ono miało dwie równoległe drogi startowe, infrastrukturę na około 330 tys. operacji lotniczych i terminal na 40 mln pasażerów rocznie.

"W konsultacjach, które zaczną się 27 września, wezmą udział gminy objęte Planem, które mogą wyrazić swoje stanowisko i zgłosić uwagi do map: obszaru objętego Planem Generalnym, z określeniem dopuszczalnych gabarytów obiektów budowlanych i naturalnych, koncepcji rozwoju przestrzennego wraz z zagospodarowaniem stref wokół lotniska. Po konsultacjach z gminami Plan Generalny zostanie zaopiniowany przez Prezesa ULC i uzgodniony z ministrem obrony narodowej i ministrem właściwym ds. rozwoju, a następnie zatwierdzony przez ministra właściwego ds. transportu" – czytamy w komunikacie, udostępnionym we wtorek przez ISBnews.pl.

CPK. Plan Generalny

Plan Generalny Portu "Solidarność" to jeden z kluczowych dokumentów koniecznych do założenia lotniska i realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Plan Generalny, obejmujący rozwój w latach 2028-2060, określa plan rozwoju nowego lotniska centralnego dla Polski w perspektywie do końca 2060 roku.

– Aby Port "Solidarność" mógł się rozwijać bez przeszkód przez kolejne dekady, już dziś musimy zaplanować jego rozwój. W ten sposób nawet gwałtowny wzrost liczby pasażerów nie przełoży się na spadek jakości obsługi na naszym lotnisku. To będzie wyraźna przewaga Portu "Solidarność" względem lotnisk Unii Europejskiej wybudowanych w XX wieku – skomentował prezes CPK Mikołaj Wild.

Plan Generalny dotyczy 13 gmin na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego, na które lotnisko będzie wywierać bezpośredni wpływ. W woj. mazowieckim są to: Baranów, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki i Milanówek (powiat grodziski), Brwinów (pow. pruszkowski); Nowa Sucha, Sochaczew – gmina miejska, Sochaczew – gmina wiejska i Teresin (pow. sochaczewski); Błonie (pow. warszawski zachodni); Wiskitki i Żyrardów (pow. żyrardowski). W woj. łódzkim dotyczy to gminy Bolimów (pow. skierniewicki).

Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny podał, że zgodnie z zapowiedziami z czerwca tego roku, w najbliższych dniach CPK złoży wniosek o decyzję środowiskową dla Portu "Solidarność" wraz z węzłem kolejowym, infrastrukturą drogową i pozostałą infrastrukturą towarzyszącą.

Uzyskiwana decyzja środowiskowa dotyczy fazy I, rozwoju Portu "Solidarność", ujętej w Planie Generalnym. Spółka CPK zakłada uzyskanie zgód i decyzji administracyjnych, umożliwiających rozpoczęcie pierwszych robót budowlanych do końca 2023 roku.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. CPK jest w 100-procentach własnością Skarbu Państwa.

