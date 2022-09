Norweski minister: Będziemy rozbudowywać Baltic Pipe

Minister w rozmowie z portalem PolskieRadio24.pl podkreślił, że "jego rząd chce rozwijać wydobycie na Norweskim Szelfie Kontynentalnym w przyszłości". – Aby wydobywać więcej ropy i gazu, ponieważ jest to bardzo istotne dla bezpieczeństwa energetycznego całej Europy – zaznaczył.

– Mamy oświadczenie Unii Europejskiej, że będzie wspierać Norwegię w zwiększeniu wydobycia na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i ten projekt Baltic Pipe, tu w Polsce, jest również istotny dla tej współpracy i rozbudowy sektora naftowo-gazowego w Europie – powiedział Terje Aasland.

– W tym roku firmy działające na Norweskim Szelfie Kontynentalnym zwiększyły produkcję i eksport gazu o prawie 8 proc., więc jego przepustowość do Niemiec i dalej do Polski jest w tej chwili pełna, ale to jest bardzo ważny kierunek dystrybucji gazu dla całej UE, aby być niezależnym od rosyjskich surowców. Ten projekt jest dobry i będziemy go rozbudowywać w przyszłości – podkreślił norweski minister.

Projekt Baltic Pipe

Projekt Baltic Pipe to inwestycja, której Komisja Europejska przyznała status "Projektu wspólnego zainteresowania" ("Project of Common Interest"). Gazociąg otrzymał wsparcie finansowe Unii Europejskiej w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF). Według zapowiedzi, początkowa przepustowość Baltic Pipe od 1 października 2022 roku ma wynosić około 2-3 mld metrów sześciennych w ujęciu rocznym, natomiast pełna przepustowość w ilości 10 mld metrów sześciennych rocznie ma zostać osiągnięta od początku 2023 roku. Ponadto, w 2024 roku wolumen dostaw wzrośnie o ponad 1 mld metrów sześciennych, a stopień wykorzystania zarezerwowanej przez Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) mocy przesyłowej Baltic Pipe przekroczy 90 proc.

Ceremonia oficjalnego otwarcia gazociągu odbyła się we wtorek w miejscowości Goleniów w woj. zachodniopomorskim. W wydarzeniu udział wzięli między innymi prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Baltic Pipe. Prezydent przyznał odznaczenia państwowe