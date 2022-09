Ile wyniesie koszt blokady cen energii oraz upustów?

Chodzi o blokadę cen energii do poziomu 2 kWh dla wszystkich gospodarstw, do 2,6 kWh dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym oraz do 3 kWh dla osób posiadających Kartę Dużej Rodziny i rodzin rolniczych.

Szczególne rozwiązania służą ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

"Sumaryczny koszt wsparcia określony w projektowanej ustawie wyniesie 26,8375 mld złotych" – czytamy w OSR, jak podało w środę ISBnews.pl.

Założenia projektu

Projekt zakłada wprowadzenie od 1 października br. specjalnego upustu dla gospodarstw, które ograniczą zużycie energii elektrycznej. Wartość upustu ma wynosić 10 proc. całkowitych kosztów zużycia energii elektrycznej. Dla gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła, wprowadzony ma zostać dodatek do 1,5 tys. złotych.

W OSR założono, że wolumen energii elektrycznej zużytej przez około 17 mln odbiorców w grupie G w 2022, jak i 2023 roku wyniesie około 35 mln MWh. Koszt zastosowania w roku 2023 cen taryfowych dla odbiorców w grupie G z roku 2022, uwzględniający także dodatkowe wsparcie dla 0,5 mln gospodarstw rolnych (0,46 mld złotych), 1,2 mln rodzin z Kartą Dużej Rodziny (1,15 mld złotych) oraz 2,56 mln osób niepełnosprawnych (1,02 mld złotych) szacuje się na kwotę maksymalnie do około 23,005 mld złotych.

W przypadku gospodarstw domowych zużywających energię elektryczną do ogrzewania (w tym posiadających pompy ciepła) szacuje się koszt wypłaty dodatku na ogrzewanie energią elektryczną, przy założeniu 1,5 tys. złotych na jedno gospodarstwo, na 1 mld złotych.

Dodatek elektryczny

Obsługa wypłaty dodatku elektrycznego będzie dokonana przez jednostki samorządu terytorialnego. Założono, że jej koszt wyniesie 2 proc. całościowych kosztów dodatku, tj. około 20 mln złotych. Kwota ta powinna też pokryć koszty nakładów pracy związanych z wydaniem ewentualnych decyzji administracyjnych dotyczących odmowy wypłaty dodatku lub dokonania rozliczeń wypłaconych kwot. W konsekwencji całkowity koszt wsparcia odbiorców z grupy G określony w projektowanej ustawie wyniesie 24,025 mld złotych.

Koszt zastosowania upustu dla oszczędzających energię elektryczną ma wynieść w 2024 i 2025 roku 2,8125 mld złotych.

Środki przeznaczone na wypłatę rekompensat i dodatku elektrycznego pochodzić będą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

