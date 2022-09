Rosja podpisała umowę z talibami. Putin dał im zniżkę

Afgański minister handlu i przemysłu Haji Nooruddin Azizi powiedział agencji Reutera, że jego resort pracuje nad dywersyfikacją partnerów handlowych i że Rosja zaoferowała talibom zniżkę w stosunku do średnich światowych cen towarów.

Zgodnie z umową, Rosjanie mają dostarczyć ok. 1 mln ton benzyny, 1 mln ton oleju napędowego, 500 tys. ton skroplonego gazu (LPG) i 2 mln ton pszenicy rocznie. Umowa będzie obowiązywać przez nieokreślony okres próbny, po którym obie strony mają podpisać długoterminowy kontrakt.

Zniżka dla talibów

Azazi odmówił podania szczegółów dotyczących cen lub metod płatności, ale powiedział, że Rosja zgodziła się na zniżkę na towary, które będą dostarczane do Afganistanu transportem drogowym i kolejowym.

Rozpoczęcie współpracy handlowej Moskwy z Kabulem potwierdził w środę specjalny wysłannik prezydenta Rosji do spraw Afganistanu Zamir Kabułow. – Teraz strony muszą podpisać konkretne porozumienia dotyczące ilości i asortymentu produktów – powiedział agencji TASS.

Rosja uważa ich za terrorystów

Reuters podkreśla, że to pierwsze znane międzynarodowe porozumienie gospodarcze zawarte przez talibów od czasu ich powrotu do władzy w Afganistanie. Przez ten czas kraj pogrążył się w kryzysie gospodarczym – to następstwo sankcji, które zamroziły afgański sektor bankowy i odcięły kraj od pomocy rozwojowej.

Agencja zaznacza, żaden kraj, także Rosja, nie uznaje formalnie rządu talibów, którzy wkroczyli do Kabulu po wycofaniu się wojsk amerykańskich w 2021 r. Zachodni dyplomaci uważają, że aby to uległo zmianie, talibowie muszą zmienić podejście do praw człowieka, zwłaszcza kobiet, a także zerwać więzi z międzynarodowymi grupami bojowników.

W Rosji talibowie są oficjalnie uznani za terrorystów.

Czytaj też:

Repetowicz: Rosja i Chiny chciały już robić interesy z talibami. USA to zablokowały