Morawiecki: Tutaj byliśmy skuteczni przed szkodą

W środę w Belwederze odbywa się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju, w którym biorą udział prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki.

Premier mówił o działaniach podjętych przez rząd, które mają zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne kraju. Wymienił w tym kontekście budowę Baltic Pipe oraz inwestycje w odnawialne źródła energii.

Polski sukces

Projekt Baltic Pipe to jedna z największych inwestycji infrastrukturalnych w kraju. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podało, że będzie mogło sprowadzić z Norwegii do Polski przez otwarty we wtorek gazociąg Baltic Pipe co najmniej 6,5 mld m3 gazu ziemnego w 2023 r., co oznacza, że spółka wypełni co najmniej 80 proc. zarezerwowanej przepustowości nowego gazociągu.

Odnosząc się do faktu otwarcia gazociągu premier Morawiecki stwierdził, że "tutaj byliśmy konsekwentni, skuteczni, efektywni rzeczywiście przed szkodą". Baltic Pipe ma nie tylko zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne, ale także umożliwić w przyszłości eksport gazu do sąsiadów Polski.

Kwestia dostępności węgla

Morawiecki zabrał także głos w sprawie dostępności węgla. Jak przyznał, po nałożeniu embarga na Rosję "wiedzieliśmy, że zabraknie 3 do 4 milionów ton węgla przesianego". Premier dodał także, że był to problem, ponieważ "produkcja krajowa od dawna już nie zabezpieczała tego rynku", a Polska importowała ten rodzaj węgla głównie z Rosji.

–Od czerwca, od lipca, od sierpnia płyną do nas masowce, miesięcznie jeżeli dobrze pamiętam w październiku, osiągamy poziom około 2 milionów ton węgla energetycznego, który odsiewamy. Około 400-500 tysięcy z tego, może nawet więcej zostaje węgla odsianego, reszta nie jest marnowana, oczywiście będzie służyła polskiej energetyce i polskiemu ciepłownictwu – wskazał premier Morawiecki na spotkaniu w Belwederze.

OZE

Kolejną kwestią, którą poruszył premier, były inwestycje w odnawialne źródła energii.

– Tutaj bardzo dobrze, że w minionych latach inwestowaliśmy dużo przede wszystkim w energię słoneczną, fotowoltaikę. Podnieśliśmy tutaj poziom naszej zdolności do około 10 Gigawatów, z tego oczywiście efektywna energia jest dużo niższa, bo w zależności od tego jak słońce świeci – wskazał.

