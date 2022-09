Posłowie poparli ustawę zamrażającą ceny prądu w 2023 r.

Za przyjęciem ustawy opowiedziało się 414 posłów, przeciw był jeden, 26 wstrzymało się od głosu.

Rządowa propozycja zakłada, że stawki w 2023 r. nie będą mogły przekroczyć tegorocznych. W ustawie zawarto jednak pewne ograniczenie – ceny pozostaną zamrożone do konkretnego poziomu zużycia (w głosowaniu odrzucono poprawki opozycji podwyższające limity). Zapisane w przepisach limity wynoszą:

– do 2 tys. kWh rocznie dla wszystkich gospodarstw domowych;

– do 2,6 tys. kWh rocznie dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami;

– do 3 tys. kWh rocznie dla rodzin trzy plus – czyli rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników.

Z zamrożenia cen wyłączeni będą odbiorcy, wcześniej zawarli rynkowe umowy, gwarantujące im stałą cenę za energię elektryczną w 2023 r.

twitter

Nowy dodatek energetyczny. Dla kogo?

"W ustawie pojawił się także nowy dodatek energetyczny dla tych gospodarstw domowych, które wykorzystują prąd do ogrzewania. Jego wysokość wynosi 1 tys. zł, jeśli zużycie w 2022 r. wyniesie do 5 MWh lub 15 tys. zł, jeśli zużycie będzie wyższe. Wnioski będzie można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r." – opisuje "Business Insider".

W propozycji zapisano nowy obowiązek dla urzędów obsługujących organy administracji rządowej i samorządowej. "Chodzi o ograniczenie zużycia prądu o 10 proc. w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. w porównaniu do średniej z lat 2018-2019. Taki sam obowiązek pojawi się w całym przyszłym roku, a punktem odniesienia będzie rok 2022 r. Kara za niedostosowanie się wyniesie 20 tys. zł" – wskazuje portal.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

Czytaj też:

Przesunięcie wyborów samorządowych. Sejm przyjął ustawę