Jeden z polskich banków przestaje istnieć. Co z pieniędzmi klientów?

Piątkowa decyzja BFG to efekt zrealizowania się trzech przesłanek, które obligowały Fundusz do podjęcia działań. Chodzi o: zagrożenie upadłością banku, brak przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub samego banku pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością, a także ocena BFG, która wskazywała, że wszczęcie przymusowej restrukturyzacji jest konieczne w interesie publicznym (rozumianym jako stabilność sektora finansowego i ograniczenie zaangażowania funduszy publicznych).

Po ukończeniu procesu restrukturyzacji zarządzanie w banku przejmie Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 3 października bank zostanie przeniesiony do Banku BFG, czyli tzw. banku pomostowego. Współwłaścicielem tego podmiotu (obok BFG) jest System Ochrony Banków Komercyjnych (SOBK). To instytucja utworzona w czerwcu tego roku przez 8 największych banków komercyjnych w kraju (ING Bank Śląski, Alior, Millennium, PKO BP, Pekao, BNP Paribas Bank Polska, mBank, Santander Bank Polska).

Co z pieniędzmi w Getin Noble Banku

Najważniejszą informacją dla klientów banku jest to, że wszystkie depozyty są nadal dostępne dla ich właścicieli. Również bankomaty, karty płatnicze oraz obsługa klientów w placówkach i oddziałach GNB pozostaje bez zmian.

"Dla klientów GNB nic się nie zmienia. Wszyscy klienci są i będą obsługiwani tak jak do tej pory, mają nieprzerwany dostęp do wszystkich swoich środków pieniężnych. Dotyczy to wszystkich osób i podmiotów, które na dzień 30 września 2022 r. (piątek) są klientami GNB, w tym klientów firmowych, z sektora publicznego, a także klientów bankowości osobistej i private banking" – czytamy w oświadczeniu wydanym przez bank.

Jednak decyzja BFG to złe wieści dla akcjonariuszy banku. Przejęcie GNB oznacza umorzenie wszystkich akcji wyemitowanych przez podmiot oraz niektórych zobowiązań finansowych. Wszystko po to, aby sfinansować lukę kapitałową banku. Osoby posiadające akcje banku zostają więc z niczym.

Dotyczy to również Leszka Czarneckiego, twórcy i głównego akcjonariusza Getin Noble Banku, który posiadał 62,8 proc. walorów GNB.

Czytaj też:

Leszek Czarnecki ukarany przez KNF. Kwota jest ogromnaCzytaj też:

Kłopoty banków Leszka Czarneckiego. Inwestorzy uciekają