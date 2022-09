GUS: W tym roku zbiory zbóż większe niż zeszłoroczne

Taką informację podał Główny Urząd Statystyczny, prezentując przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2022 r.

"Rezultaty przedwynikowego szacunku produkcji głównych upraw rolnych i ogrodniczych w 2022 r. przedstawiają się następująco: zbiory zbóż ogółem ocenia się na 36 mln t, tj. o ok. 4 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych; produkcję zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi szacuje się na 27,1 mln t, tj. o ok. 0,4 proc. więcej od uzyskanej w 2021 r." – czytamy w komunikacie.

GUS podał, że zbiory rzepaku i rzepiku ocenia się na ok. 3,7 mln t, tj. o ok. 15 proc. więcej od zbiorów ubiegłorocznych; zbiory ziemniaków (łącznie z produkcją w ogrodach przydomowych) szacuje się na ok. 6,1 mln t, tj. o ok. 15 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w roku ubiegłym; zbiory buraków cukrowych ocenia się na ok. 13,6 mln t, tj. o ok. 11 proc. mniej od zbiorów uzyskanych w 2021 r.; produkcję warzyw gruntowych ocenia się na blisko 3,9 mln t, tj. o ok. 0,5 proc. więcej w porównaniu z rokiem poprzednim.

Przewiduje się, że zbiory owoców z drzew wyniosą ponad 4,7 mln t, tj. o 5,5 proc. więcej od produkcji ubiegłorocznej; zbiory owoców z krzewów owocowych i plantacji jagodowych szacuje się na przeszło 0,6 mln t, tj. o ok. 5 proc. więcej od zbiorów w 2021 r. – podał też Urząd.

Inflacja wciąż w górę

GUS podał w piątek także dane dot. inflacji. Według wstępnych danych GUS, inflacja we wrześniu wyniosła 17,2 proc w skali roku. To więcej niż szacowali ekonomiści.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku we wrześniu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 17,2 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,6 proc." – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 19,3 proc. r/r, ceny nośników energii wzrosły o 44,2 proc. r/r, a ceny paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 18,3 proc. r/r – podał w piątek GUS.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,7 proc., ceny nośników energii wzrosły o 3,7 proc., natomiast ceny paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 2,1 proc.