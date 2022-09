"Czternastka" w przyszłym roku? Szwed: Wydaje się, że decyzja będzie na "tak"

– Skupiamy się z jednej strony na realizacji wszystkich programów społecznych jakie wdrażaliśmy w życie, z drugiej strony na dodatkach osłonowych ze względu na wysoką inflację, dostarczenie opału – tak Stanisław Szwed widzi największe obecnie wyzwania dla resortu.

Gość TVP1 wskazał, że szczególną troską rząd chce otoczyć najsłabszych, czyli m.in. seniorów. – Przy wysokiej inflacji zabezpieczamy osoby o niskich dochodach, bo dla nich wysoka inflacja jest najbardziej dotkliwa. Są różne formy wparcia poprzez obniżenie podatków, różne dodatki. Takie działania podejmujemy, w polityce senioralnej to 13. i 14. emerytura, emerytura bez podatku do kwoty 2500 zł, co daje średnio 2200 rocznie więcej w portfelu. Można powiedzieć, że to niemal dodatkowa emerytura. 13. emerytura jest wpisana na stałe do systemu emerytalnego, nie ma więc niebezpieczeństwa, że jej nie będzie – zapewnił wiceminister rodziny i polityki społecznej.

Szwed wskazał też, czy należy się spodziewać w przyszłym roku wypłaty "czternastek". – 14. emerytura to świadczenie jednorazowe, choć było wypłacone dwukrotnie, ale zawsze powtarzaliśmy, że będzie wypłacana w sytuacjach kryzysowych. Niestety zakładamy, że w przyszłym roku inflacja też będzie wysoka, wydaje się więc, że decyzja Rady Ministrów będzie na tak i 14. emerytura w przyszłym roku również będzie. Jesteśmy przygotowani w resorcie by taką ustawę błyskawicznie przeprowadzić – wskazał.

15. emerytura możliwa?

Pytany o możliwość realizacji 15. emerytury, wiceminister rodziny i polityki społecznej powiedział: – Tylko w tym roku koszt 13. i 14. emerytury to prawie 25 mld zł dodatkowych środków jakie trafiły do emerytów i rencistów. Od tych kwot nie był potrącany podatek, jedynie składka zdrowotna. Była też wyższa waloryzacja niż przewidywały to wskaźniki. W przyszłym roku przewidywana jest wysoka inflacja, wysoka będzie więc też waloryzacja emerytur, na dziś szacujemy, że będzie to 13,8 proc., czyli ok. 40 mld zł będzie potrzeba na waloryzację. Z waloryzacją połączona jest najniższa emerytura. Będzie ona wynosiła ponad 1500 zł, a to jest wysokość 13. i 14. emerytury. I na te działania będzie potrzeba po ok. 20 mld zł na każde. Za 15. emeryturę można uznać emeryturę bez podatku, to już jest to dodatkowe świadczenia, którego nie było.

