Resort skierował do konsultacji nowelizację prawa budowlanego

Budowę budynków powyżej 70 metrów kwadratowych na własne cele mieszkaniowe; boisk i kortów oraz kiosków i pawilonów sprzedaży do 15 metrów kwadratowych, a także budynków gospodarczych do 300 metrów kwadratowych wyłącznie na podstawie zgłoszenia zakłada projekt nowelizacji prawa budowlanego, który trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień. Jak wynika z informacji na stronach Rządowego Centrum Legislacji, mają one potrwać siedem dni – przekazało w poniedziałek ISBnews.pl.

"Budowa wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni zabudowy powyżej 70 metrów kwadratowych w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych odbywać się będzie, co do zasady, na podstawie takich samych procedur, jak w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych" – czytamy w uzasadnieniu.

Zgłoszenie budowy. Pomysł resortu rozwoju

Do zgłoszenia budowy inwestor będzie zobowiązany dołączyć oświadczenie, że jest ona prowadzona w celu "zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych". Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą weryfikowały i sprawdzały zgłoszenia pod kątem merytorycznym. Oznacza to, że organ nie będzie mógł wnieść sprzeciwu do zgłoszenia, a roboty budowlane będzie można rozpocząć niezwłocznie po doręczeniu zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Nie będzie również konieczności ostemplowywania projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu zagospodarowania działki lub terenu.

Z kolei zgłoszenie budowy wolno stojącego, nie więcej niż dwukondygnacyjnego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zarówno o powierzchni zabudowy do 70 metrów kwadratowych oraz powyżej tej powierzchni, lecz na potrzeby inne niż własne cele mieszkaniowe, a także innych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, będzie podlegało weryfikacji przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.

