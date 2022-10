Plebiscyt KGHM. W czwartek poznamy Ambasadorów Polski

O tym, kto zostanie zwycięzcą w poszczególnych kategoriach, przekonamy się podczas uroczystej gali 6 października na Zamku Ujazdowskim w Warszawie.



Kandydatów można było zgłaszać w terminie między 23 sierpnia a 4 września. Propozycje wysyłano online. Spośród wszystkich nadesłanych kandydatur wybrano dziesięciu finalistów w trzech kategoriach: ambasador polskiego sportu, ambasador polskiej kultury oraz ambasador polskiej nauki. Jak mówią organizatorzy, wybór zwycięzcy w każdej z kategorii będzie niezmiernie trudny, ponieważ „wszyscy finaliści w znaczący sposób przyczynili się do kreowania pozytywnego wizerunku naszego kraju i zasługują na wyróżnienie”.



Lista nominowanych



Nominowani w kategorii kultura:



1. Sara Dragan



2. Andrzej Sapkowski



3. Artur Dutkiewicz



4. Rafał Blechacz



5. Sara James



6. Krystian Ochman



7. Motion Trio



8. Bartłomiej Nizioł



9. Jerzy Maksymiuk



10. Piotr Paleczny



Nominowani w kategorii sport:



1. Iga Świątek



2. Robert Lewandowski



3. Kamil Semeniuk



4. Katarzyna Niewiadoma



5. Natalia Kaczmarek



6. Aleksandra Lisowska



7. Bartosz Kurek



8. Adrian Castro



9. Bartosz Zmarzlik



10. Pia Skrzyszowska



Nominowani w kategorii nauka:



1. Jan Lubiński



2. James Pawelczyk



3. Krzysztof M. Górski



4. Kamil Wroński



5. Jarosław Duda



6. Grzegorz Pietrzyński



7. Karolina Mikulska-Rumińska



8. Bożena Kamińska-Kaczmarek



9. Piotr Rzymski



10. Anna Łosiak





Kapituła konkursu

Laureatów plebiscytu wybrała kapituła konkursu, w skład której weszli znakomici naukowcy, sportowcy, artyści oraz dziennikarze i przedstawiciele administracji publicznej. W składzie kapituły konkursu Ambasador Polski 2022 zasiadali: Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź SA; Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego; Piotr Ćwik, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP; Anna Czajczyk, doradca ministra edukacji i nauki; Wojciech Fałkowski, dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie; Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza; Agnieszka Kamińska, prezes Polskiego Radia; Mateusz Widłak, prezes Amp Futbol Polska; Wiktor Świetlik, Polska Agencja Prasowa; Robert Sołek, zastępca dyrektora ds. korporacyjnych TVP; Marek Moszyński, Polska Agencja Kosmiczna; Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz; Tomasz Majewski – wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Ireneusz Eric Lubaczewski – dyrektor wykonawczy Polskiej Izby Handlowej w USA.

– Jako globalna firma wiemy, jak ważne jest promowanie Polski poza jej granicami. Budowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju na arenie międzynarodowej to ważna rola i odpowiedzialne zadanie. Wypełniają je, m.in. działający za granicą polscy

naukowcy, artyści, sportowcy. To oni są w swojej codziennej pracy Ambasadorami Polski, poprzez swoją działalność budują wizerunek naszego narodu w oczach świata – mówi Marcin Chludziński, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i pomysłodawca plebiscytu.



Oprócz nagród w wyżej wymienionych kategoriach zostanie przyznane jedno wyróżnienie specjalne. Prezes KGHM Polska Miedź SA wybierze osobę lub organizację, która w ostatnich latach udowodniła, że ciężką pracą i nieszablonowym myśleniem można osiągnąć naprawdę wiele.



Od 19 do 23 września internauci mieli możliwość zgłaszania swoich kandydatów w kategorii nagroda publiczności. Ten tytuł przeznaczony jest dla osoby, organizacji lub kampanii społecznych, które w sposób szczególny kreują pozytywny wizerunek Polski i Polaków na arenie międzynarodowej, motywują innych do działania, pomocy i szerzenia dobra.