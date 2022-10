CPK kontynuuje prace nad pozyskaniem inwestora mniejszościowego

– W 2019 roku pozyskaliśmy 300 mln złotych z Funduszu Reprywatyzacji, w 2020 roku został uchwalony Program Wieloletni Etap I, który zapewnia środki spółce na finansowanie fazy przygotowawczej, fazy planistycznej, fazy projektowania oraz prac przygotowawczych. W roku 2021 udało się pozyskać pierwsze duże środki z Unii Europejskiej – 108 mln złotych – na finansowanie fazy planistycznej projektów kolejowych, a aktualnie pracujemy nad przygotowaniem projektu Planu Wieloletniego na II etap – powiedział Alot w kontekście Centralnego Portu Komunikacyjnego podczas posiedzenia senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności.

– Pracujemy również nad pozyskaniem funduszy unijnych w ramach programów CEF 2, KPO, FEnIKS oraz nad finansowaniem komercyjnym. O ile w przypadku programu wieloletniego oraz funduszy unijnych szlaki mamy już przetarte, to najcięższe prace projektowe aktualnie są prowadzone nad finansowaniem komercyjnym – dodał dyrektor finansowy, cytowany we wtorek, 4 października przez ISBnews.pl.

CPK. Źródło finansowania

– Aktualnie źródłem finansowania dla komponentu lotniskowego, bo o finansowaniu komercyjnym możemy mówić w przypadku komponentu lotniskowego właśnie, jest aktywna umowa inwestycyjna oraz nowy program wieloletni, nad którym pracujemy. I to jest kapitał własny, który będzie wnosił Skarb Państwa do inwestycji, głównie w celu zachowania kontroli. Natomiast drugim strumieniem jest zapewnienie inwestora mniejszościowego. Tu planujemy pozyskanie partnera strategicznego oraz partnera aktywnego finansowego, który ma doświadczenie w operowaniu portem lotniczym o takiej skali – wyjaśnił Andrzej Alot i zaznaczył, że aktualnie spółka pracuje także nad kredytem pomostowym.

Dyrektor przypomniał też, iż obecnie trwa konkurs, który wyłoni inwestora strategicznego.

Port Komunikacyjny

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W I etapie funkcjonowania (lata 2028 – 2035) ma to być lotnisko z dwiema równoległymi drogami startowymi, infrastrukturą na około 330 tys. operacji lotniczych (startów i lądowań) rocznie i terminalem dostosowanym do przepustowości 40 mln pasażerów.

CPK jest w stu procentach własnością Skarbu Państwa.

