Polska w czołówce eksporterów do Niemiec

Opracowanie na ten temat przygotował branżowy portal Business Insider. Jak dowiadujemy się z zestawienia jedynie trzy państwa wyprzedziły Polskę w eksporcie do Niemiec. To Chiny, Holandia i Stany Zjednoczone. Polska wyprzedziła natomiast Włochy i Francję.

Wymiana handlowa Polska – Niemcy

Z danych opublikowanych przez niemiecki urząd statystyczny, eksport największej gospodarki Europy w sierpniu urósł o 18,1 proc. rok do roku do 133 mld euro, a import o aż 33,3 proc. rdr do 131,9 mld euro. W efekcie nadwyżka handlowa naszych zachodnich sąsiadów wyniosła tylko 1,2 mld euro.

Od stycznia do sierpnia Polska wyeksportowała do Niemiec towary za niemal 50 mld euro. Oznacza to sumę o 12,1 proc. większą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. "W samym sierpniu nasz eksport wyniósł 6,4 mld euro i był o 19,7 proc. wyższy rdr i stanowił 5,1 proc. całkowitego importu Niemiec i taki sam udział jest w skali ośmiu miesięcy" – pisze BI.

Bilans z Chinami i USA

Z opracowania wynika, że swój eksport do Niemiec mocno, bo aż o 32,6 proc., zwiększyły Stany Zjednoczone. To konsekwencja sprowadzania z tego kraju gazu i ropy oraz wysokich obecnie cen tych węglowodorów. Pierwsza lokata w zestawieniu należy jednak do Państwa Środka.

"Najwięcej Niemcy importują z Chin (126 mld euro od stycznia do sierpnia i 15,9 mld euro w sierpniu), Holandii (81,6 mld euro od stycznia do sierpnia i 10,2 mld euro w sierpniu) oraz wspomnianych USA (58,8 mld euro I-VIII i 8,3 mld euro w sierpniu). Import z Rosji do Niemiec mimo wzrostu cen węglowodorów spadł w sierpniu o 6,4 proc. do 2,7 mld euro, a w skali ośmiu miesięcy br. wyniósł 28,4 mld euro (+39 proc. rdr)" – czytamy.

Jeśli natomiast chodzi o eksport, to Niemcy najwięcej eksportują do USA (100,2 mld euro od stycznia do sierpnia i 13,3 mld euro w sierpniu). Polska jest na piątym miejscu, a przed nami: Francja, Holandia i Chiny.

Warto odnotować też, że eksport do Rosji spadł aż o 46 proc. w stosunku rok do roku do zaledwie 1,1 mld euro w sierpniu.

