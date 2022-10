Arabia Saudyjska i Rosja mają nowy plan. Biały Dom "wpadł w panikę"

"Financial Times", powołując się na źródła, podał, że Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC) planuje gwałtowne ograniczenie wydobycia ropy. Wielkość redukcji nie jest jeszcze znana, ale Arabia Saudyjska i Rosja dążą do zmniejszenia produkcji nawet do 2 mln baryłek dziennie. Według publikacji, wydobycie może spadać etapami w ciągu kilku miesięcy.

Spotkanie członków OPEC+ i innych producentów ropy naftowej odbędzie się w środę w Wiedniu. W rozmowach prawdopodobnie weźmie udział wicepremier Rosji Aleksander Nowak, który ma poprzeć znaczne ograniczenie produkcji surowca. "FT" zwraca uwagę, że nadchodzące spotkanie analitycy nazywają najważniejszym w ostatnich latach.

Według źródeł CNN, administracja prezydenta USA Joe Bidena próbowała w ostatnich dniach przekonać sojuszników Ameryki na Bliskim Wschodzie, w tym Kuwejt, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie do głosowania przeciwko cięciom wydobycia ropy na spotkaniu OPEC+.

Co zrobią Amerykanie? Przecieki z Białego Domu

Z przecieków, jakie płyną z Waszyngtonu, wyłania się obraz "całkowitej katastrofy". Jeden z amerykańskich urzędników powiedział telewizji CNN, że Biały Dom "wpadł w panikę".

Według analityków, których cytuje "Financial Times", cięcia produkcji ropy naftowej prawdopodobnie spowodują odwet ze strony Stanów Zjednoczonych, które chcą ograniczyć dochody Rosji ze sprzedaży surowców w czasie wojny z Ukrainą.

We wrześniu kraje G7 ogłosiły, że od 5 grudnia nałożą na rosyjską ropę pułap cenowy. Podobne rozwiązania szykuje Komisja Europejska w ramach kolejnego pakietu unijnych sankcji wobec Moskwy.

Ewentualne ograniczenie produkcji o milion baryłek dziennie będzie największym od początku pandemii i może doprowadzić do gwałtownego wzrostu cen ropy – wskazuje CNN.

