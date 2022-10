Farma fotowoltaiczna w gminie Braniewo została otwarta

Elektrownia fotowoltaiczna w Stępniu w gminie Braniewo została oddana do użytku przez norweską grupę Equinor.

Farma wyprodukuje 61 GWh energii rocznie

Dzięki inwestycji spółki Wento, elektrownia fotowoltaiczna w Stępniu o mocy 58 MW została oficjalnie czwartym największym tego typu obiektem w naszym kraju. Zajmuje ona około 65 hektarów i składa się z ponad 100 tys. paneli fotowoltaicznych. W skali roku farma fotowoltaiczna w gminie Braniewo wytworzy około 61 GWh energii elektrycznej, co odpowiada zużyciu energii przez ok. 31 tys. gospodarstw domowych rokrocznie. Celem inwestycji jest zmiana standardowych metod produkcji na źródła odnawialne.

— Inwestycja ma na celu odejście od konwencjonalnych źródeł energii oraz inwestowanie w te odnawialne, co przyniesie wymierne korzyści dla środowiska i bezpieczeństwa energetycznego. Co więcej, taka inwestycja jest w stanie pozyskiwać prąd na potrzeby kraju, a co za tym idzie przynieść wymierne oszczędności. Farma fotowoltaiczna w Stępniu to przykład doskonałej współpracy samorządu z inwestorem i wykonawcą. Dzięki takiej współpracy na Warmii i Mazurach tworzymy korzystny klimat dla tego typu inwestycji. Z korzyścią dla nas i dla klimatu — powiedział Jakub Bornus, wójt gminy Braniewo.

Kolejne inwestycje są realizowane

Obecnie norweska grupa Equinor pracuje nad kolejnymi tego typu inwestycjami w naszym kraju. W następnych latach możemy spodziewać się oddania kolejnych elektrowni fotowoltaicznych. W 2023 roku grupa Equinor planuje oddać farmę PH w okolicy miejscowości Zagórzyca (woj. pomorskie), natomiast w 2024 roku kolejny obiekt powstanie w Lipinie (woj. wielkopolskie). Ponadto Equinor realizuje inwestycje trzech farm wiatrowych nad polskim morzem.

Czytaj też:

Czy Polska wkrótce osiągnie niezależność energetyczną?Czytaj też:

Bank Pekao współfinansuje budowę w Zwartowie największej farmy fotowoltaicznej w Polsce