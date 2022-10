Minister rodziny przedstawiła najnowsze dane o bezrobociu

Polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy wystąpiła w programie "Gość Wiadomości" na antenie TVP Info.

Jak poinformowała, poza tym, że stopa bezrobocia w kraju wynosi 4,8 proc. i tym samym jest to historycznie najniższy poziom od 32 lat, to spadła liczba bezrobotnych. – Mamy aktualnie 803 tys. osób bezrobotnych w Polsce. To jest mniej niż miesiąc temu, pomimo tego, że kończą się prace sezonowe – powiedziała i oceniła, że "to są bardzo dobre wiadomości".

Bezrobocie w Polsce

Minister Marlena Maląg przekazała także, iż w ustawie budżetowej na 2023 rok rządzący szacują, że bezrobocie w Polsce może wzrosnąć do poziomu 5,4 proc.

– Patrzę na to bezrobocie z umiarkowanym optymizmem. Polska gospodarka wciąż jest w tym rozpędzie, dzięki między innymi inwestycjom gospodarczym, środkom, które trafiają do samorządów – skomentowała szefowa resortu rodziny i polityki społecznej. Polityk PiS zapowiedziała też nowe działania obozu władzy. – Publiczne służby zatrudnienia realizują programy aktywizujące bezrobotnych tam, gdzie to bezrobocie jest najwyższe. Ciekawym rozwiązaniem jest program "Stabilna praca, silna rodzina". Program ten ma na celu wspieranie kobiet wracających do pracy po dłuższym urlopie. Został on opracowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej i widzimy już jego efekty w postaci obniżającego się bezrobocia tam, gdzie projekt jest realizowany – oznajmiła Maląg.

Aktualne dane

Przypomnijmy, że pod koniec września tego roku Eurostat podał dane dotyczące bezrobocia w sierpniu. Wynikało z nich, że sytuacja w Polsce jest znacznie lepsza niż w strefie euro.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w naszym kraju za sierpień 2022 roku wyniosła bowiem 2,6 proc., czyli bez zmian wobec lipca.

